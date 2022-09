Новости Game Pass за 10-17 сентября: множество анонсов, новых игр, что удалят и многое другое

Вадим Карасев





Прошедшая неделя стала одной из самых насыщенных для подписки Game Pass за последние месяцы. Microsoft провела сразу две презентации: для инди-разработчиков и на Tokyo Game Show. Естественно, в рамках этих презентаций представили много новых игр для Game Pass. В нашей еженедельной сводке о том, что произошло самого интересного для Game Pass с 10 до 17 сентября.

Что вышло в Game Pass

Немало игр появилось в Game Pass на этой неделе:

Ashes of the Singularity: Escalation (PC)DC League of Super-Pets: The Adventures of Krypto and Ace (Xbox, PC)You Suck at Parking (Xbox, PC)Metal: Hellsinger (Xbox Series X | S, PC)Assassin’s Creed Odyssey (Xbox, PC)Danganronpa V3: Killing Harmony Anniversary Edition (Xbox, PC)FUFA: Melodies Of Steel (Xbox, PC)Ni No Kuni: Wrath Of The White Witch Remastered (Xbox, PC)

Помимо этого, в качестве перка на этой неделе к Game Pass присоединился NFS Payback DLX Content и еще 2 перка.

Новые анонсы для Game Pass

Для подписки Game Pass на этой неделе анонсировали огромное количество новых проектов:

Deathloop (Xbox, PC) — 20 сентябряLet’s Build A Zoo (Xbox, PC) — 29 сентябряValheim (PC) — 29 сентябряEville (Xbox, PC) — 11 октябряDyson Sphere Program (PC) — 13 октябряNorco (Xbox, PC) — 20 октябряGoldenEye 007 — в 2022 годуHomestead Arcana — в 2022 годуRainbow Billy: The Curse Of The Leviathan — в 2022 годуThe Big Con — в 2022 годуThe Walking Dead: The Final Season — в 2022 годуBlazblue: Cross Tag Battle — весна 2023 годаGuilty Gear Strive — весна 2023 годаTurnip Boy Robs A Bank — в 2023 году

Кроме того, ранее анонсированная игра Prodeus получила дату релиза — 23 сентября.

Скоро удалят из Game Pass

Из подписки Game Pass скоро удалят не менее 12 проектов. В конце сентября, 30 числа, подписку покинут:

AI: The Somnium Files (Xbox, PC)Astria Ascending (Xbox, PC)Dandy Ace (Xbox, PC)Going Under (Xbox, PC)Lemnis Gate (Xbox, PC)Slime Rancher (Xbox, PC)Subnautica: Below Zero (Xbox, PC)The Procession To Calvary (Xbox, PC)Unsighted (Xbox, PC)Visage (Xbox, PC)

А еще 3 октября будут удалены:

Интересные новости и материалы о Game Pass

Dirt Rally (Game Pass Ultimate)DiRT 4 (Game Pass Ultimate)По Game Pass Ultimate можно будет бесплатно сыграть в FIFA 23 до релизаКритики высоко оценили Metal: Hellsinger для Game PassThe Sims 4 станет бесплатной игрой, в Game Pass игроки получат DLCДату релиза Despot’s Game для Xbox и Game Pass перенесли в последний моментДжез Корден: Sony боится конкуренции с Game Pass, а не потерю Call of DutyХит Game Pass, игра Naraka: Bladepoint, выйдет в декабре на Xbox One