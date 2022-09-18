О чем банки обязаны информировать граждан
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О чем банки обязаны информировать граждан

О чем банки обязаны информировать граждан
Кредитные организации станут раскрывать условия вкладов с 1 октября

С 1 июля текущего года банкам вменено информировать клиентов об особенностях и рисках инвестиционных продуктов, а также о том, что доход по ним не гарантирован и вложения не застрахованы государственной системой страхования вкладов. Помимо этого, в обязанность финорганизаций входит бесплатное уведомление клиентов о просроченной задолженности по потребкредитам, а также о блокировке счетов. «Парламентская газета» выясняла, какие на сегодня есть обязательства у финансовых организаций по информированию своих клиентов.

Об условиях вкладов

По мнению финансового эксперта Михаила Беляева, новация полезная. До сих пор считалось, что со вкладами все ясно и каких-то недопониманий быть не должно, но выясняется, что и здесь есть свои нюансы, пояснил он «Парламентской газете».

«У людей сегодня много вопросов к банкам, которые имеют право в одностороннем порядке менять ставку. К примеру, некоторые кредитные организации ранее устанавливали ставки в 20 процентов, сейчас они снизили их по этим вкладам до шести процентов. Поэтому для людей должно быть предельно понятно, на какой срок вложили деньги, какие они от этого получат доходы, в какие сроки и на каких условиях будут выплачены проценты, — в конце срока однократно или на условиях капитализации. То есть когда каждый месяц начисляются проценты», — уточнил эксперт.

По мнению Беляева, инициатива ЦБ разумна еще и потому, что позволит банковским клиентам точно понять, сколько они потеряют в случае досрочного расторжения договора.

О полной стоимости кредита

В июне Госдума в первом чтении рассмотрела законопроект, который обязывает на первой странице кредитного договора отражать полную стоимость кредита с учетом всех дополнительных сборов и услуг. Инициативу внесли вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлев и глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия — За правду»).

Законопроект направлен на то, чтобы максимально полно информировать заемщика о приобретаемом потребительском кредите или возможности его приобретения, пояснил «Парламентской газете» Аксаков.

«Все платежи, которые предлагаются кредитной организацией, включая дополнительные страховки, плату за юридическое обслуживание, СМС-сообщения, должны, по смыслу законопроекта, включаться в полную стоимость кредита», — сказал депутат.


Зачастую в зависимости от тех условий, которые принимает заемщик, ему предлагаются разные ставки, отметил глава комитета.

Если закон примут, он вступит в силу через 180 дней после опубликования.

О просроченной задолженности по кредитам

В апреле 2019 года ЦБ вменил в обязанность банкам бесплатно информировать клиентов о возникновении просроченной задолженности по договорам потребительского кредита. Озабоченность Банка России этим вопросом была вполне обоснована. Регулятор выявил случаи, когда кредитные и некредитные финансовые организации при заключении договоров займа предлагали заемщикам платную услугу по информированию о состоянии просроченной задолженности.

При этом, согласно законодательству, такая информация должна была направляться заемщику бесплатно и не позднее семи дней с даты ее возникновения. Соответствующее требование содержится в Федеральном законе   «О потребительском кредите (займе)» № 353-ФЗ от 21.12.2013 года, и его нарушение влечет ответственность для кредиторов.

О блокировке счета

В декабре 2019 года Банк России рекомендовал банкам оперативно информировать своих клиентов о блокировке счетов по решению ФНС. По мнению регулятора, рекомендации должны были способствовать конструктивному взаимодействию между банками и бизнесом. С марта 2020 года российские банки обязаны информировать клиентов о блокировке счета и причине такого решения уже в соответствии со вступившими в силу поправками в Федеральный закон «О национальной платежной системе».


Об инвестиционных рисках

Кредитные организации с 1 июля 2022 года обязаны информировать клиентов об особенностях и рисках инвестиционных продуктов, а также о том, что доход по ним не гарантирован и вложения не застрахованы государственной системой страхования вкладов. Такие требования устанавливает указание Банка России.

Они касаются ценных бумаг, производных финансовых инструментов, полисов страхования жизни с инвестиционной составляющей, индивидуальных пенсионных планов.

Михаил Беляев считает норму чрезвычайно актуальной особенно для тех россиян, которые на основании просмотренного фильма или прочтенной художественной книги начинают витать в облаках, воспринимая фондовый рынок тем местом, которое приносит немалые и совершенно гарантированные прибыли.

«На самом деле это вопрос не столько удачи, сколько серьезной аналитической работы с ценными бумагами. Там есть множество видов сделок, и это требует очень серьезной квалификации. Причем даже люди с высокой квалификацией не всегда оказываются в прибыли», — напомнил эксперт.

# Экономика / Главные новости Экономика
По материалам: pnp.ru

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