О чем можно просить Архистратига Михаила и какие сильные молитвы читать
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О чем можно просить Архистратига Михаила и какие сильные молитвы читать

О чем можно просить Архистратига Михаила и какие сильные молитвы читать

Весь православный мир 19 сентября 2022 года будет вспоминать чудо, сотворенное Архистратигом Михаилом. Это строгий и справедливый ангел, который всем воздает по их делам. Также считается, что именно он встречает души у ворот рая. Он видит помыслы каждого, его нельзя обмануть. Вознося три самые сильные молитвы Архистратигу, важно помнить об этом и просить только о хорошем. В каких же случаях обращаются к ангелу?

История праздника Михайлово чудо

Когда-то давным-давно в небесном царстве некоторые ангелы были соблазнены дьяволом и восстали против сил добра. Архистратиг Михаил собрал воинство, которое одолело тьму и низвергло падших ангелов. На протяжении веков архангел борется против всякого зла, помогает людям, которые взывают к нему и молятся с чистым сердцем.


А чудо, которое вспоминают 19 сентября, произошло в IV веке, когда отцу немой девочки явился архангел Михаил и велел привести ее к источнику. Ребенок отведал целебной воды и вдруг заговорил. После этого случая отец и все семейство уверовали в Иисуса Христа и приняли христианство. Возле источника был построен храм в честь Архистратига Михаила.

Однако язычники не хотели мириться с таким сильным конкурентом и задумали уничтожить святыню путем затопления. Для этого они хотели повернуть воды двух больших рек в сторону храма. Но им помешал сам верховный ангел. Он разрубил мечом гору, и воды устремились в расселину вместо того, чтобы направиться у подножью храма.

О чем молятся Архистратигу Михаилу, который встречает души у ворот рая

Архистратиг Михаил является верным стражем ворот рая. Именно он изгнал из него согрешивших Адама и Еву. Но такие врата есть в душе у каждого христианина. Путем молитвы и покаяния мы обретаем божественный покой, ощущая в себе частичку Царствия Божия. И напротив, согрев, мы сами себя изгоняем из рая, обрекая на страдания и мучения.


Читая молитвы Михаилу, нужно помнить, что от него невозможно скрыть дурные помыслы и намерения. Обращаться к ангелу можно, только простив своих обидчиков, с чистым сердцем.

Считается, что Архистратиг помогает в таких вопросах:

  • когда сила и вера ослабли, и человек находится на грани отчаяния;
  • жизни и здоровью угрожают стихийные бедствия и войны;
  • человек страдает от недуга;
  • за спиной кто-то сплетничает, строит заговоры и, вообще, поступает с вами несправедливо.

Три сильные молитвы Архистратигу Михаилу

Молитва 1


Молитва 2


Молитва 3


# Общество Праздники
По материалам: rsute

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