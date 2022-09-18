Официально: съемка 2-го сезона сериала Halo стартовала
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Официально: съемка 2-го сезона сериала Halo стартовала

Официально: съемка 2-го сезона сериала Halo стартовала


Первый сезон сериала Halo стал настоящим мировым хитом и привел к росту подписчиков сервиса Paramount+, который выпускал проект. Уже давно известно, что сериал продлили на второй сезон, но сейчас у него нет даты релиза. Первый сезон снимали более 7 лет, но со вторым разработчики не намерены так затягивать.

Уже начались съемки 2-го сезона сериала Halo, о чем объявила команда Paramount Pictures. Вместе с анонсом, Paramount опубликовали фото, которое можно видеть ниже. Актерский состав сериала прибыл в Исландию, где будет снята значительная часть второго сезона Halo.


Напомним, разработчики сериала ранее обещали, что 2 сезон будет более приближен сюжетно к игре. При этом, сериал продолжает создавать в другом каноне.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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