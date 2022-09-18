Официально: съемка 2-го сезона сериала Halo стартовала

Вадим Карасев





Первый сезон сериала Halo стал настоящим мировым хитом и привел к росту подписчиков сервиса Paramount+, который выпускал проект. Уже давно известно, что сериал продлили на второй сезон, но сейчас у него нет даты релиза. Первый сезон снимали более 7 лет, но со вторым разработчики не намерены так затягивать.

Уже начались съемки 2-го сезона сериала Halo, о чем объявила команда Paramount Pictures. Вместе с анонсом, Paramount опубликовали фото, которое можно видеть ниже. Актерский состав сериала прибыл в Исландию, где будет снята значительная часть второго сезона Halo.





Напомним, разработчики сериала ранее обещали, что 2 сезон будет более приближен сюжетно к игре. При этом, сериал продолжает создавать в другом каноне.