Оксана Федорова осталась без своего бизнеса
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Оксана Федорова осталась без своего бизнеса

Оксана Федорова осталась без своего бизнеса
Модель Оксана Федорова призналась, что закрыла свой модный бизнес. Несколько лет назад красавица Оксана Федорова заявила о себе в мире моды, создав собственную линию одежды. У «Мисс Вселенной – 2002» прекрасно получалось, а на ее коллекции был хороший спрос, однако бизнес пришлось закрыть. «Я закрыла его. Я поступила в МГУ, а перед этим дала себе определенную установку — если буду учиться, то продолжу вокальную историю. Если нет, то дизайнерскую. Совмещать у меня не получалось», — объяснила звезда.
Фотомодель не жалеет о своем решении. По ее мнению, невозможно объять необъятное, занимаясь разными сферами одинаково хорошо. «Я долго шла к музыке, поэтому решила не распыляться на другие дела», — заключила она в беседе с порталом prozvezd. Отметим, что Оксана Федорова — прекрасная вокалистка. Многие зрители канала НТВ узнали об этом в первом сезоне шоу «Маска»: именно телеведущая скрывалась в маске Робота.
# Шоу-бизнес Федорова Оксана
По материалам: z-aya

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