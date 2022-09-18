Оливия Уайлд в платье "русалки" посетила кинофестиваль в Сан-Себастьяне

Вадим Карасев

Оливия Уайлд посетила премьеру своего фильма "Не волнуйся, солнышко" на международном кинофестивале в Сан-Себастьяне (Испания).

К театру Виктории-Евгении у набережной реки Урумеа актриса и режиссер вышла в ярком изумрудном платье с эффектом металлик и туфлях в тон, сразу же обратив на себя внимание фотографов.





Впрочем, внимание она привлекла еще и тем, что споткнулась и чуть не упала — платье оказалось не слишком удобным, каблуки туфель Оливии запутались в длинном подоле, и ей потребовалась помощь ассистентки, чтобы выйти из положения.





В Испанию Уайльд прилетела только на выходные — уже в понедельник ей нужно присутствовать на премьере картины в Нью-Йорке.

Фильм "Не волнуйся, солнышко", в котором снялись Флоренс Пью и Гарри Стайлз, стал одним из самых ярких кинособытий этого года. В том числе потому, что с ним связана череда громких скандалов — увольнение Шайи Лабафа, изначально утвержденного на главную роль, завязавшиеся на съемках романтические отношения между Уайлд и Стайлзом, а также слухи о конфликте между Оливией и Флоренс Пью.

Ольга Петелина