Парень рассказал множество интересных фактов об опоссумах

Вадим Карасев

Опоссумы в наших краях не водятся, но многие наверняка видели этих ребят в кино. Их всегда изображают жуткими, противными вредителями, которые переносят массу страшных болезней и пируют в мусорных баках по ночам. Да, внешний вид опоссума действительно сложно назвать милым и привлекательным, и их часто называют огромными крысами. Однако, у опоссума гораздо больше общего с кенгуру, чем с крысой. Автор видео решил рассказать множество интересных фактов об этих животных и отбелить их репутацию. Ведь в действительности это милые и абсолютно безобидные животные.