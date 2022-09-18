Парень рассказал множество интересных фактов об опоссумах
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Парень рассказал множество интересных фактов об опоссумах

Опоссумы в наших краях не водятся, но многие наверняка видели этих ребят в кино. Их всегда изображают жуткими, противными вредителями, которые переносят массу страшных болезней и пируют в мусорных баках по ночам. Да, внешний вид опоссума действительно сложно назвать милым и привлекательным, и их часто называют огромными крысами. Однако, у опоссума гораздо больше общего с кенгуру, чем с крысой. Автор видео решил рассказать множество интересных фактов об этих животных и отбелить их репутацию. Ведь в действительности это милые и абсолютно безобидные животные.
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По материалам: триникси

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