Партия Макрона сменила название
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Партия Макрона сменила название

Партия Макрона сменила названиеFrance Info: партия президента Франции Макрона LREM сменила название на «Ренессанс»

Партия президента Франции Эммануэля Макрона сменила название с «Республика на марше» (LREM) на «Ренессанс». Об этом сообщило радио France Info.

Соответствующее решение было принято 87 процентами участников на конгрессе партии. Также предполагается смена статуса партии. Ранее она считалась «транспартийным» политическим движением, не относившим себя ни к правым, ни к левым.

Теперь «Ренессанс» станет классической партией, ее участники должны будут платить обязательные взносы и не смогут состояться в других политических формированиях.

«Избирателям важно, чтобы ваши решения были эффективными и справедливыми, строят ли они будущее, защищают ли, являются ли реалистичными. Остальное вторично. Единство и движение вперед - вот курс, который я хочу задать сегодня вечером», — заявил Макрон.

Президент Франции вместе со сменой статуса партии стал ее почетным председателем.

19 июня во Франции завершился второй тур парламентских выборов. По итогам голосования простое большинство (но не абсолютное) в Национальном собрании страны получила коалиция президента Эммануэля Макрона «Вместе». Второе место занял «Новый народный экологический и социальный союз» (Nupes) Жан-Люка Меланшона, третье — партия Марин Ле Пен «Национальное объединение».

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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