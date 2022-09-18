Певица Нюша заговорила об измене

Певица Нюша рассказала подробности личной жизни. Более пяти лет артистка состоит в отношениях с Игорем Сивовым, супруги воспитывают двоих детей. В соцсетях пара демонстрирует гармонию, но, как оказалось, так было не всегда. Певица нашла в себе силы признаться в том, что они с супругом пережили измену. Правда, с чьей стороны была неверность — неизвестно. Несмотря на это, Нюша и Игорь сумели сохранить семью. «В прошлом году мы с мужем переживали непростой период. В наших отношениях произошла измена. Не хотела бы погружаться в подробности, но хотела сказать, что важно говорить об этом, ведь это происходит в жизни миллионов. Бывает по-разному, не могу посоветовать, как поступать. Но уверена, что такие ситуации можно переживать и использовать, чтобы выйти на новый уровень. Это важно и нужно делать в силу разных ситуаций», — разоткровенничалась 32-летняя исполнительница в шоу «Света вокруг света» на YouTube.Артистка не стала скрывать свою боль по поводу произошедшего. «В первую очередь, ты взвешиваешь: а что дальше. Люди привыкли молчать об этом. В отношениях всегда два человека, они оба несут ответственность. Есть испытания, проходя которые, начинаешь осознавать — а что в них есть для себя. Сейчас у нас есть возможность проживать все вместе», — отметила Нюша. Напомним, супруги воспитывают дочь Симбу и сына Саффрона. Недавно певица, которая, к слову, разрывается между Дубаем и Москвой, вернулась к выступлениям. «Мои дорогие, очень соскучилась по концертам… Уверена, вы тоже! Как здорово снова ощущать эти эмоции — очень люблю момент подготовки! Наслаждаюсь рабочим процессом… предвкушаю. Осталось совсем немного и мы с вами увидимся. В субботу я приезжаю в город Саяногорск. Буду выступать для вас на праздновании Дня металлурга, который пройдет на стадионе «Строитель». С нетерпением жду нашу встречу», — делилась звезда еще в середине июля.