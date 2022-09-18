Певица Слава увлеклась пластикой, а муж сбежал
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Певица Слава увлеклась пластикой, а муж сбежал

Певица Слава увлеклась пластикой, а муж сбежал
Певица Слава сделала неоднозначное заявление. Артистка недавно сделала пластическую операцию, подтянув фигуру. При этом журналистам программы «Ты не поверишь!» артистка намекнула, что муж особо не оценил ее старания. «Он давно уже не считается», - заявила она.
Слава замужем за бизнесменом Анатолием Данилицким. В светских кругах поговаривают, что мужчину уже давно не видно рядом со звездной женой. Когда журналисты спросили артистку - а где же ее супруг - певица ответила неоднозначно. «По делам улетел на долго», сказала Слава.  
# Шоу-бизнес Слава, певица
По материалам: z-aya

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