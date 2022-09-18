«По Диане скорбели больше, все прожили ее историю»: репортаж из траурного Лондона за день до похорон Елизаветы II

Смерть Елизаветы II стала шоком для всей нации, несмотря на то, что слухи о плохом самочувствии монарха ходили уже давно. Узнав о кончине королевы, Англия погрузилась в отчаяние, но как считают многие, по принцессе Диане британцы лили больше слез...

Принцесса Уэльская Диана скончалась 31 августа 1997 года в возрасте всего 36 лет от многочисленных травм, полученных в страшной автокатастрофе. Тайна аварии до сих пор не раскрыта, буквально каждый год вскрываются новые версии гибели.

Это была настоящая трагедия, которая всколыхнула весь мир. Кенсингтонский дворец, где стоял гроб с телом бывшей жены принца Чарльза, утонул в море цветов. Британцы днем и ночью несли сюда букеты в память о той, кто стала для них некой иконой. На похороны женщины, при жизни нареченной королевой людских сердец, пришли около 3 миллионов, а телетрансляцию смотрели 2,5 миллиарда человек. Вот только титул настоящей королевы ей так и не достался.

Наши читатели из Великобритании говорят, что к кончине Леди Ди в Лондоне было гораздо больше внимания, чем к уходу Елизаветы II.

«Королеву уже воспринимали как должное, те самые шутки о ее вечной жизни были в обиходе в каждой семье. Она провела на престоле 70 лет, повидала несколько поколений. Большинство людей, кто видел ее восхождение на трон, сейчас мертвы. Диана наоборот была в моменте, все прожили больную семейную историю вместе с ней и чувствовали себя ее частью. Королева казалась очень приближена к народу в самом начале правления, но все реже появлялась на публике», — рассказала «СтарХиту» эмигрантка, много лет назад переехавшая из России в туманный Альбион.

В Великобритании сейчас отменены все футбольные трансляции, развлекательные программы. По телевизору в основном показывают только новости и документальные фильмы о королеве. Улицы украшены декорациями с ее изображениями, крупные моллы на интерактивные внешние дисплеи вывели фото Елизаветы II, а мелкие магазины в районах поставили портрет монарха на кассе или приклеили на двери. День похорон особы сделают официальным выходным, чтобы все смогли освободить время и проститься с ней.

«Столица скорбит, общее настроение какое-то подавляющее, но все равно это не сравнится с теми слезами, поголовной истерикой, царившей в Лондоне после внезапной гибели Дианы! Даже по количеству цветов, которые люди несут к мемориалам, это легко понять. Леди Ди олицетворяла собой свободу, яркость, глоток свежего воздуха», — делятся жители на улицах.

Торговые центры Лондона украшены фотографиями королевы, чтобы почтить ее 70-летнее правление и личностьЛюди приносят букеты, письма и мягкие игрушки в память о правительнице на определенные мемориалы

«Все в большинстве случаев говорят, что она покинула этот мир с грустью и беспокойством за нашу страну. Очень многие недовольны нашим новым премьер-министром и тем, что на престол взошел Чарльз», — добавила читательница, снявшая для нас эксклюзивные фото.