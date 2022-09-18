Почти 40 минут геймплея ожидаемого экшена Wanted: Dead для Xbox

Вадим Карасев





Игра Wanted: Dead должна выйти 14 февраля 2023 года, и в последние недели, на игровых выставках, все большее количество журналистов получают возможность ознакомиться с проектом. Канал IGN опубликовал новое видео, представив почти 40 минут геймплея Wanted: Dead. Ниже можно посмотреть этот ролик, с Tokyo Game Show 2022.

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Напомним, Wanted: Dead — жестокий экшен от третьего лица, над ним работают сразу несколько авторов, которые занимались созданием проектов серии Ninja Gaiden. Игрокам в экшене предстоит взять на себя роль сотрудницы элитного отдела полиции — Ханны Стоун, которая должна раскрыть крупный корпоративный заговор. Героиня будет уничтожать врагов при помощи катаны и огнестрельного оружия.

Выйдет игра Wanted: Dead на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC.