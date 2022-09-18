Подборка фильмов со звездным кастингом, которые получили 0% положительных рецензий от критиков (12 фото)
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Подборка фильмов со звездным кастингом, которые получили 0% положительных рецензий от критиков (12 фото)

Баллистика: Экс против Сивер (2002)Rotten Tomatoes - это авторитетный сайт-агрегатор, в котором критики своими рецензиями присуждают фильмам определённую степень "свежести", выраженную в процентах положительных отзывов. Мы предлагаем посмотреть подборку "протухших" фильмов, которые не имеют ни одного положительного отзыва, то есть 0%. Интересно, что в этих супер-провальных картинах умудрились сняться звезды. Неужели они не читали сценарий?

Баллистика: Экс против Сивер (2002)


Главные звезды: Антонио Бандерас, Люси Лью.

Пиноккио (2002)

Пиноккио (2002)
Главная звезда: Роберто Бениньи.

Мальчик в коробке (2009)

Мальчик в коробке (2009)
Главные звёзды: Джон Хэмм, Джош Лукас, Джеймс Ван Дер Бик, Джессика Честейн, Морена Баккарин.

Заклинательница акул (2011)

Заклинательница акул (2011)
Главная звезда: Холли Берри.

Тысяча слов (2012)

Тысяча слов (2012)
Главные звезды: Эдди Мёрфи, Керри Вашингтон.

Оставленные (2014)

Оставленные (2014)
Главная звезда: Николас Кейдж.

Это один из тех фильмов, в которых Кейдж снялся, чуть ли не читая сценарий, чтобы разобраться со своими финансовыми проблемами. Об этом он сам рассказывал в интервью журналу GQ.

Комната разочарований (2015)

Комната разочарований (2015)
Главная звезда: Кейт Бекинсейл.

Нелепая шестёрка (2015)

Нелепая шестёрка (2015)
Главные звёзды: Адам Сэндлер, Терри Крюс, Хорхе Гарсия, Тейлор Лотнер, Роб Шнайдер, Люк Уилсон, Дэнни Трехо, Харви Кейтель, Стив Бушеми, Джон Туртурро.

Настоящее преступление (2016)

Настоящее преступление (2016)
Главные звёзды: Джим Керри, Шарлотта Генсбур.

Ценный груз (2016)

Ценный груз (2016)
Главная звезда: Брюс Уиллис.

Как и в случае с Кейджем, Брюс Уиллис снялся в этом фильме, который даже не выходил в кинотеатрах, не от хорошей жизни.

Кодекс Готти (2017)

Кодекс Готти (2017)
Главная звезда: Джон Траволта.

Лондонские поля (2018)

Лондонские поля (2018)
Главные звёзды: Эмбер Хёрд, Билли Боб Торнтон, Джейми Александр, Кара Делевинь, Джейсон Айзекс, Джим Стёрджесс. Также здесь есть небольшое камео Джонни Деппа.
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По материалам: триникси

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