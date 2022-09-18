Подборка фильмов со звездным кастингом, которые получили 0% положительных рецензий от критиков (12 фото)
Сегодня, 18:21 Вадим Карасев
Rotten Tomatoes - это авторитетный сайт-агрегатор, в котором критики своими рецензиями присуждают фильмам определённую степень "свежести", выраженную в процентах положительных отзывов. Мы предлагаем посмотреть подборку "протухших" фильмов, которые не имеют ни одного положительного отзыва, то есть 0%. Интересно, что в этих супер-провальных картинах умудрились сняться звезды. Неужели они не читали сценарий?
Баллистика: Экс против Сивер (2002)
Главные звезды: Антонио Бандерас, Люси Лью.
Пиноккио (2002)
Главная звезда: Роберто Бениньи.
Мальчик в коробке (2009)
Главные звёзды: Джон Хэмм, Джош Лукас, Джеймс Ван Дер Бик, Джессика Честейн, Морена Баккарин.
Заклинательница акул (2011)
Главная звезда: Холли Берри.
Тысяча слов (2012)
Главные звезды: Эдди Мёрфи, Керри Вашингтон.
Оставленные (2014)
Главная звезда: Николас Кейдж.
Это один из тех фильмов, в которых Кейдж снялся, чуть ли не читая сценарий, чтобы разобраться со своими финансовыми проблемами. Об этом он сам рассказывал в интервью журналу GQ.
Комната разочарований (2015)
Главная звезда: Кейт Бекинсейл.
Нелепая шестёрка (2015)
Главные звёзды: Адам Сэндлер, Терри Крюс, Хорхе Гарсия, Тейлор Лотнер, Роб Шнайдер, Люк Уилсон, Дэнни Трехо, Харви Кейтель, Стив Бушеми, Джон Туртурро.
Настоящее преступление (2016)
Главные звёзды: Джим Керри, Шарлотта Генсбур.
Ценный груз (2016)
Главная звезда: Брюс Уиллис.
Как и в случае с Кейджем, Брюс Уиллис снялся в этом фильме, который даже не выходил в кинотеатрах, не от хорошей жизни.
Кодекс Готти (2017)
Главная звезда: Джон Траволта.
Лондонские поля (2018)
Главные звёзды: Эмбер Хёрд, Билли Боб Торнтон, Джейми Александр, Кара Делевинь, Джейсон Айзекс, Джим Стёрджесс. Также здесь есть небольшое камео Джонни Деппа.
Баллистика: Экс против Сивер (2002)
Главные звезды: Антонио Бандерас, Люси Лью.
Пиноккио (2002)
Главная звезда: Роберто Бениньи.
Мальчик в коробке (2009)
Главные звёзды: Джон Хэмм, Джош Лукас, Джеймс Ван Дер Бик, Джессика Честейн, Морена Баккарин.
Заклинательница акул (2011)
Главная звезда: Холли Берри.
Тысяча слов (2012)
Главные звезды: Эдди Мёрфи, Керри Вашингтон.
Оставленные (2014)
Главная звезда: Николас Кейдж.
Это один из тех фильмов, в которых Кейдж снялся, чуть ли не читая сценарий, чтобы разобраться со своими финансовыми проблемами. Об этом он сам рассказывал в интервью журналу GQ.
Комната разочарований (2015)
Главная звезда: Кейт Бекинсейл.
Нелепая шестёрка (2015)
Главные звёзды: Адам Сэндлер, Терри Крюс, Хорхе Гарсия, Тейлор Лотнер, Роб Шнайдер, Люк Уилсон, Дэнни Трехо, Харви Кейтель, Стив Бушеми, Джон Туртурро.
Настоящее преступление (2016)
Главные звёзды: Джим Керри, Шарлотта Генсбур.
Ценный груз (2016)
Главная звезда: Брюс Уиллис.
Как и в случае с Кейджем, Брюс Уиллис снялся в этом фильме, который даже не выходил в кинотеатрах, не от хорошей жизни.
Кодекс Готти (2017)
Главная звезда: Джон Траволта.
Лондонские поля (2018)
Главные звёзды: Эмбер Хёрд, Билли Боб Торнтон, Джейми Александр, Кара Делевинь, Джейсон Айзекс, Джим Стёрджесс. Также здесь есть небольшое камео Джонни Деппа.
По материалам: триникси