Подборка фильмов со звездным кастингом, которые получили 0% положительных рецензий от критиков (12 фото)

Вадим Карасев

Rotten Tomatoes - это авторитетный сайт-агрегатор, в котором критики своими рецензиями присуждают фильмам определённую степень "свежести", выраженную в процентах положительных отзывов. Мы предлагаем посмотреть подборку "протухших" фильмов, которые не имеют ни одного положительного отзыва, то есть 0%. Интересно, что в этих супер-провальных картинах умудрились сняться звезды. Неужели они не читали сценарий?Баллистика: Экс против Сивер (2002)Главные звезды: Антонио Бандерас, Люси Лью.Пиноккио (2002)Главная звезда: Роберто Бениньи.Мальчик в коробке (2009)Главные звёзды: Джон Хэмм, Джош Лукас, Джеймс Ван Дер Бик, Джессика Честейн, Морена Баккарин.Заклинательница акул (2011)Главная звезда: Холли Берри.Тысяча слов (2012)Главные звезды: Эдди Мёрфи, Керри Вашингтон.Оставленные (2014)Главная звезда: Николас Кейдж.Это один из тех фильмов, в которых Кейдж снялся, чуть ли не читая сценарий, чтобы разобраться со своими финансовыми проблемами. Об этом он сам рассказывал в интервью журналу GQ.Комната разочарований (2015)Главная звезда: Кейт Бекинсейл.Нелепая шестёрка (2015)Главные звёзды: Адам Сэндлер, Терри Крюс, Хорхе Гарсия, Тейлор Лотнер, Роб Шнайдер, Люк Уилсон, Дэнни Трехо, Харви Кейтель, Стив Бушеми, Джон Туртурро.Настоящее преступление (2016)Главные звёзды: Джим Керри, Шарлотта Генсбур.Ценный груз (2016)Главная звезда: Брюс Уиллис.Как и в случае с Кейджем, Брюс Уиллис снялся в этом фильме, который даже не выходил в кинотеатрах, не от хорошей жизни.Кодекс Готти (2017)Главная звезда: Джон Траволта.Лондонские поля (2018)Главные звёзды: Эмбер Хёрд, Билли Боб Торнтон, Джейми Александр, Кара Делевинь, Джейсон Айзекс, Джим Стёрджесс. Также здесь есть небольшое камео Джонни Деппа.