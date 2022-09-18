Пока Арзамасова на гастролях, Авербух просвещает сына

Актриса Лиза Арзамасова показала, как Илья Авербух читает сыну Леве стихи Агнии Барто. Лиза Арзамасова поделилась в телеграм-канале милым семейным видео. Прославленный фигурист и создатель ледовых шоу Илья Авербух выбрал в своем плотном графике время, чтобы побыть дома вместе с годовалым сыном.Илья Авербух решил приобщить Левушку к чтению книг. Начали со стихов Агнии Барто. Илья Авербух усадил Леву на колени и раскрыл перед ним книгу. Малыш с большим интересом слушал, как папа читает, и пытался на своем малышковом языке обсудить с ним прочитанное.«Пока мама на гастролях», - подписала кадры в телеграм-канале Лиза Арзамасова. «Какой замечательный папа», «Как здорово! Папа и сыночек!», «Боже мой! Папа с сыном! Это всегда так мило!», «Мужские разговоры», - умилились увиденному поклонники пары.Напомним, сыну Лизы Арзамасовой и Ильи Авербуха, Леве в середине августа исполнился год. Лиза Арзамасова почти не сидела с первенцем в декрете и после родов довольно быстро вернулась на сцену и съемочную площадку.