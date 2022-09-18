Показали новые скриншоты ремейка первой «Готики», игра выйдет на Xbox Series X | S

Вадим Карасев





Студия Alkimia Interactive и издательство THQ Nordic сейчас работают над ремейком первой Готики. Когда он выйдет в релиз — неизвестно, но разработчики решили поделиться некоторыми деталями о создании проекта с порталом GameStar. На нем появились и новые скриншоты ремейка Gothic, которые можно видеть ниже.

На скриншотах можно видеть обновленные известные локации из Готики, вроде рынка Старого Лагеря или лавки кузнеца.

Вместе с тем, разработчики дали возможность опубликовать журналистам рендеры персонажей.

Напомним, выйдет ремейк первой «Готики» на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC.