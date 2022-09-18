Показали новые скриншоты ремейка первой «Готики», игра выйдет на Xbox Series X | S
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Показали новые скриншоты ремейка первой «Готики», игра выйдет на Xbox Series X | S

Показали новые скриншоты ремейка первой «Готики», игра выйдет на Xbox Series X | S


Студия Alkimia Interactive и издательство THQ Nordic сейчас работают над ремейком первой Готики. Когда он выйдет в релиз — неизвестно, но разработчики решили поделиться некоторыми деталями о создании проекта с порталом GameStar. На нем появились и новые скриншоты ремейка Gothic, которые можно видеть ниже.

На скриншотах можно видеть обновленные известные локации из Готики, вроде рынка Старого Лагеря или лавки кузнеца.




Вместе с тем, разработчики дали возможность опубликовать журналистам рендеры персонажей.





Напомним, выйдет ремейк первой «Готики» на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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