Показали новые скриншоты ремейка первой «Готики», игра выйдет на Xbox Series X | S
Сегодня, 14:05 Вадим Карасев
Студия Alkimia Interactive и издательство THQ Nordic сейчас работают над ремейком первой Готики. Когда он выйдет в релиз — неизвестно, но разработчики решили поделиться некоторыми деталями о создании проекта с порталом GameStar. На нем появились и новые скриншоты ремейка Gothic, которые можно видеть ниже.
На скриншотах можно видеть обновленные известные локации из Готики, вроде рынка Старого Лагеря или лавки кузнеца.
Вместе с тем, разработчики дали возможность опубликовать журналистам рендеры персонажей.
Напомним, выйдет ремейк первой «Готики» на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC.
По материалам: newxboxone