Популярный российский стендап-комик объявил себя небинарной персоной
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Популярный российский стендап-комик объявил себя небинарной персоной

Популярный российский стендап-комик объявил себя небинарной персонойПопулярный российский стендап-комик Александр Долгополов объявил себя небинарной персоной

Популярный российский стендап-комик Александр Долгополов объявил себя небинарной персоной. Пост на эту тему появился на его странице в Instagram (cоцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

27-летняя знаменитость заявил, что таким шагом выражает протест против патриархата и капитализма. Кроме того, по словам телезвезды, он «просто устал быть мужиком». Герой материала подчеркнул, что «побег из этой гендерной тюрьмы» позволит ему стать полноценным человеком: быть добрее и доверительнее по отношению к другим, стать любимым, сильным и свободным.

«Мне это никогда не нравилось, а в последнее время вообще перестал понимать, зачем оно мне нужно. (...) Думаю, что только отказываясь от своих привилегий и исследуя себя, люди, которых общество изначально маркирует как белых цис гетеро мужчин, могут встать на сторону угнетенного большинства в борьбе за свои права», — уточнил Долгополов.

В конце января 2020 года стало известно об отъезде Долгополова из России. Уточнялось, что стендапер покинул страну, потому что опасался возбуждения против него дела об оскорблении чувств верующих. Незадолго до этого артист узнал, что полицейские начали проверку в связи с жалобой на его выступление. В стендапе «Новый час шуток» он задался вопросом, почему Иисуса Христа не назвали именем Богдан.

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По материалам: lenta.ru

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