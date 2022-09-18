Признание Максима Галкина иностранным агентом объяснили
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Признание Максима Галкина иностранным агентом объяснили

Признание Максима Галкина иностранным агентом объяснили

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что Максим Галкин*, внесенный Минюстом РФ в список иностранных агентов, "сам виноват" в получении этого статуса. Об этом она рассказала в личном Telegram-канале.

По словам Мизулиной, Галкин – популярный и любимый россиянами артист, ранее часто выступающий на Первом канале. После начала военной операции на Украине он, однако, стал "говорить то, что заложили в западных сценариях".


"Вот так некогда популярный в народе исполнитель, завсегдатай главного канала страны, со скоростью ракеты упал на самое дно. Стоило только ему открыть рот и начать говорить то, что заложили в западных сценариях", — утверждает Мизулина.

Как считает глава организации, статус иностранного агента значительно усложнит, а в отдельных случаях навсегда закроет Галкину возможность зарабатывать на родине.

"Это значит, что никакой больше работы на телевидении, никаких корпоративов, рекламных контрактов, никаких концертов в России", – добавила Мизулина.

Накануне Министерство юстиции РФ внесло Максима Галкина* в список иностранных агентов за "осуществление политической деятельности". В ведомстве заявили, что Галкин "получал финансирование от Украины" за высказывания, критикующие действия власти. Артист неоднократно выступал против проведения военной операции.

В Кремле заявили, что руководству страны с Галкиным "не по пути". По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, шоумен в собственных заявлениях "антагонизирует" с властями России.

С февраля 2022 года Россию покинули около 30 деятелей шоу-бизнеса. Тем не менее за границей, покинув родину и место заработка, они переносят серьезные испытания, как психологические, так и финансовые. Среди эмигрантов, столкнувшихся с суровой реальностью, – Максим Галкин* и Алла Пугачева, Чулпан Хаматова, Рената Литвинова, Андрей Макаревич**.

Пугачева и Галкин* покинули Россию в марте нынешнего года. Но певица отвергала возможность эмиграции, объясняя, что уехала в Израиль на лечение, а недавно вернулась на родину. Галкин же активно критикует РФ и шутит над соотечественниками. Кроме того, на сцену в Варшаве Галкин выходил в цветах украинского флага. По мнению актера Сергея Никоненко, он поступает так потому, что ему за это платят.


* внесен Минюстом РФ в список иноагентов
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По материалам: uposters.ru

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