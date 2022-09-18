Пугачева попросила внести ее в список иноагентов. Россияне предложили "депугачевизировать" шоу-бизнес

Вадим Карасев

После начала спецоперации звездные супруги Алла Пугачева и Максим Галкин* уехали из страны. Юморист неоднократно негативно высказывался против СВО и позволял себе русофобские шутки в адрес россиян. Он до сих пор продолжает высмеивать родину в своих шоу для зарубежной аудитории, а Пугачева предпочла не делать громких заявлений.

Многие решили, что ей просто приходится соглашаться с мужем, однако сегодня Примадонна доказала, что это не так. В соцсетях Алла опубликовала обращение к Минюсту РФ.

Обращение Пугачевой с просьбой признать ее иностранным агентом

Пугачева призналась, что согласна с Галкиным и попросила внести ее в список иностранных агентов. Максима внесли туда еще 16 сентября, так как, по данным ведомства, он получает деньги из Украины.

Прошу зачислить меня в ряды иноагентов моей любимой страны, ибо я солидарна со своим мужем, честным, порядочным и искренним человеком, настоящим и неподкупным патриотом России, желающим Родине процветания.

Галкина мы вряд ли в ближайшее время увидим в стране, так как ему многие дали понять, что здесь его не ждут. Алла Борисовна все же вернулась на родину 27 августа, а 1 сентября отвела детей в школу. Многие считают, что теперь ей снова придется уехать.

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Большинство пользователей сети негативно отнеслись к посту Пугачевой, а некоторые поддержали ее просьбу и согласились, что необходимо внести певицу в список иностранных агентов.

"Надо удовлетворить ее просьбу", "Бабулька думает, что она еще кому-то интересна! Оккупировала сцену на 40 лет, никого из молодых не пускала и гнобила, зато подтягивали всяких хохлов на эстраду", "Скажите ей, что методичка "Россия страна изгой" слегка устарела, как собственно и она", "Я за депугачевизацию российского шоу-бизнеса, как бы к ней сам шоу-бизнес ни относился", — пишут в соцсетях россияне.

Многие пошли дальше, предложили конфисковать имущество:

"Ну если хочет человек, нужно отнестись со всем уважением, а собственность конфисковать в пользу государства", "Она что, считает это правильным, что Галкин обливает грязью Россию и россиян?", "Она считает иллюзорные убийства русских на Донбассе и открытый грабеж западом денежных средств России, граждан России. Она рада, что русские дети Латвии больше не будут учиться на родном языке, что сносят памятники Освободителям и переписывают историю".

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Зампред комиссии Госдумы по иностранному вмешательству в дела России Михаил Делягин предложил певице получить финансирование от Запада для выполнения ее просьбы и включение в список иноагентов. И он также заявил, что всем, кто уехал за границу и критикует оттуда Родину, надо приостановить гражданство, но, к сожалению, у нас нет такой нормы в законе.



"Пусть она скажет, что „рашка-какашка“, и ее включат. Или пусть возьмет деньги на разрушительную деятельность в рамках РФ. Нужно соответствовать определенным критериям", — сказал депутат.

* внесен Минюстом РФ в список иноагентов