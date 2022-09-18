Ряду россиян анонсировали повышение зарплаты с 1 октября
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ряду россиян анонсировали повышение зарплаты с 1 октября

Ряду россиян анонсировали повышение зарплаты с 1 октябряДоцент РЭУ Тимофеев заявил о повышении зарплаты ряда бюджетников на 4-6% с 1 октября

Доцент кафедры экономики РЭУ имени Г.В. Плеханова Александр Тимофеев рассказал, кого коснется повышение заработной платы, запланированное на 1 октября. Об этом он высказался в беседе с агентством «Прайм».

Тимофеев анонсировал, что повышение зарплаты с 1 октября ожидает бюджетников, на которые не распространяется действие майских указов президента. Остальным россиянам из этой категории увеличат размер оклада с 1 января 2023 года. Осенние выплаты осуществляются через региональный бюджет, поэтому их размер значительно отличается. В среднем размер зарплат увеличится на 4-6 процентов.

«Повышения оплаты труда могут ожидать сотрудники спасательных центров МЧС, учреждений социальной сферы и гидрометеорологической службы, центров гигиены Роспотребнадзора, центров стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта, реабилитационных центров для инвалидов и ряда других категорий», — заявил он.

Ранее Россиянам назвали лучшие сферы для работы осенью. Руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад Мария Бузунова призвала в этот период искать вакансии в сфере науки и образования, фитнеса, красоты, автомобильного бизнеса, банковского дела, транспорта, искусства, массмедиа и продаж.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Алла Пугачева готовится к девятилетию Лизы и Гарри. Приедет ли Максим Галкин*?
Алла Пугачева готовится к девятилетию Лизы и Гарри. Приедет ли Максим
Зрители не оценили дорогостоящую свадьбу Надежды Ермаковой
Зрители не оценили дорогостоящую свадьбу Надежды Ермаковой
Секреты выращивания озимого чеснока: когда сажать и как ухаживать, чтобы получить хороший урожай
Секреты выращивания озимого чеснока: когда сажать и как ухаживать,
НАТО признал, что конфликт на Украине угрожает западной гегемонии
НАТО признал, что конфликт на Украине угрожает западной гегемонии
Ряду россиян анонсировали повышение зарплаты с 1 октября
Ряду россиян анонсировали повышение зарплаты с 1 октября
Жена Леонида Якубовича рассказала о реакции мужа на появление ребенка в его возрасте
Жена Леонида Якубовича рассказала о реакции мужа на появление ребенка
Нюша показала подросших сына и дочь
Нюша показала подросших сына и дочь
Роза Сябитова рассказала о пристрастиях Леонардо Ди Каприо
Роза Сябитова рассказала о пристрастиях Леонардо Ди Каприо
Михаил Ефремов в колонии сумел снять фильм о себе
Михаил Ефремов в колонии сумел снять фильм о себе
Николай Басков рассказал, на какой диете худеет
Николай Басков рассказал, на какой диете худеет
День осеннего равноденствия в сентябре 2022 года: дата, традиции и ритуалы
День осеннего равноденствия в сентябре 2022 года: дата, традиции и
Новости Game Pass за 10-17 сентября: множество анонсов, новых игр, что удалят и многое другое
Новости Game Pass за 10-17 сентября: множество анонсов, новых игр,

Топ на сегодня

Вторая после Дианы женщина, победившая королеву. Как Меган Маркл прощается с Елизаветой II
Вторая после Дианы женщина, победившая королеву. Как Меган Маркл
Синоптик спрогнозировал суперлето в некоторых регионах России
Синоптик спрогнозировал суперлето в некоторых регионах России
В НАТО пообещали не сокращать поддержку Украине из-за приближающейся зимы
В НАТО пообещали не сокращать поддержку Украине из-за приближающейся
О будущем Евгения Петросяна высказалась таролог
О будущем Евгения Петросяна высказалась таролог
Максим Галкин дошутился, и его признали иностранным агентом
Максим Галкин дошутился, и его признали иностранным агентом

Еще по теме

Названы категории россиян, которым повысят зарплату с 1 октября
На повышение зарплат бюджетников выделят почти 15 млрд рублей
Правительство РФ выделит 14,5 миллиарда рублей на зарплаты бюджетникам
Повышение пенсий и зарплат с 1 октября затронет ряд граждан, озвучены подробности