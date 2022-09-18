Российская армия отразила атаки украинских войск в Херсонской области
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Российская армия отразила атаки украинских войск в Херсонской области

Вооруженные силы Украины предприняли ряд атак на Николаево-Криворожском направлении, но все они были отражены российскими войсками. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков в ходе брифинга.

Противник использовал для атак три ротные тактические группы 60-й пехотной и 57-й мотопехотных бригад при поддержке шести танков. Попытки наступления были отбиты в районах Миролюбовки, Малой Сейдеминухи и Белогорки Херсонской области.

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По материалам: pnp.ru

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