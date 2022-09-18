Российский ветеран заявил о подрывной работе ЦРУ ради доминирования Вашингтона
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Российский ветеран заявил о подрывной работе ЦРУ ради доминирования Вашингтона

Российский ветеран заявил о подрывной работе ЦРУ ради доминирования ВашингтонаРоссийский ветеран Нечипоренко заявил о подрывной работе ЦРУ ради доминирования Вашингтона

Ветеран российских спецслужб, полковник в отставке Олег Нечипоренко, более 40 лет занимавшийся противодействием ЦРУ заявил, что американское ведомство не только не откажется от своей подрывной работы, но и продолжит их в формате гибридных и прокси-войн ради сохранения мирового доминирования Вашингтона. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, такие тайные операции делились на четыре категории. «Во-первых, они представляли собой, пропаганду – "белую", "серую" и "черную". Во-вторых - политические операции, вмешательство во внутренние дела других, нелояльных стран», — отметил он.

Нечипоренко добавил, что третьей категорией тайных операций ЦРУ стали экономические акции, которые заключались в нанесении экономического ущерба странам-конкурентам США. «Четвертая категория – так называемые полувоенные, paramilitary, операции за границей, подготовка так называемых "солдат удачи", то есть наемных групп, выполняющих специальные операции», — отметил он.

По мнению собеседника агентства, модель работы ЦРУ не только не уходит в прошлое, но и приобретает новые формы с применением новых технологических достижений.

Ранее ветеран «Альфы» Сергей Гончаров заявил, что ЦРУ превратилось в террористическую структуру. «Они готовы на любые действия, вплоть до убийств», — подчеркнул он.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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