Российский журналист был ранен в результате обстрела Сватово со стороны ВСУ
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Российский журналист был ранен в результате обстрела Сватово со стороны ВСУ

Российский журналист был ранен в результате обстрела Сватово со стороны ВСУВ ЛНР сообщили о ранении российского журналиста в результате обстрела Сватово ВСУ

Российский журналист был ранен в результате обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) города Сватово из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Об этом сообщает представительство Луганской Народной Республики (ЛНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Уточняется, что ранения получил журналист Федерального агентства новостей.

Об обстреле города Сватово стало известно утром 18 сентября. Две ракеты были выпущены ночью в 00:15 (время совпадает с московским). По имеющимся данным, разрушена гостиница «Ватра», повреждены семь одноэтажных жилых домов и объект розничной торговли.

Ранее журналист венесуэльской телекомпании Telesur Алехандро Кирк, получивший ранение при обстреле Донецка со стороны Украины, рассказал о своем состоянии здоровья. По его словам, предстоит операция, но жизнь вне опасности. Представитель СМИ уточнил, что взрыв произошел во время съемки горящего после обстрела автомобиля.

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По материалам: lenta.ru

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