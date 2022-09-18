Роза Сябитова рассказала о пристрастиях Леонардо Ди Каприо
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Роза Сябитова рассказала о пристрастиях Леонардо Ди Каприо

Роза Сябитова рассказала о пристрастиях Леонардо Ди Каприо
Ведущая Роза Сябитова высказалась о голливудском актере. Оставшаяся не у дел после закрытия брачного шоу Роза Сябитова не унывает. Она растит внучку и предлагает свои услуги направо и налево всем, кто хочет, но не может самостоятельно найти спутника жизни. А чтобы завлечь публику, рассуждает на всякие злободневные темы. Например, взялась зачем-то защищать вовсе не беззащитного Лео Ди Каприо. Того уличили в любви к партнершам совсем юного возраста, с которыми он безжалостно расстается, едва те перешагнут 25-летний возрастной рубеж.
«Я не понимаю, почему все набросились на Леонардо Ди Каприо по поводу того, что он встречается только с женщинами младше 25 лет? Во-первых, девушки вступают в отношения с ним добровольно, он никого не принуждает. Наверняка они знают о его предпочтениях, но каждая из них уверена, что именно у нее получится «приручить» Лео»,  — размышляет Сябитова. Она считает, что звезда Голливуда не нарушает никаких этических норм и законов государства своим понятием о счастье. «Любит молодых (тоже новость). Невесты, ведь любят успешных и богатых мужчин, почему Лео должен любить (по этой аналогии), например, возрастных?», — провокационно интересуется сваха в своем микроблоге. И тут же, чтобы дважды не вставать, приглашает всех к себе на консультацию. У нее явно есть рецепт, как приручить одинокого Лео.
# Шоу-бизнес Сябитова Роза
По материалам: z-aya

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