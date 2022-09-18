Самые необычные образы кукол Барби (18 фото)

Вадим Карасев

Пожалуй, все согласятся с тем, что Барби - это самая известная кукла в мире. Многие поколения девочек мечтали заполучить себе такую куколку. И современные девчонки тоже. За долгие годы существования кукол Барби было создано очень много разных образов. Предлагаем посмотреть на самые интересные и необычные из них.Самая первая кукла Барби, которая была выпущена в 1959 годуПоначалу Барби продавалась в двух вариантах — блондинкой и брюнеткой. Обе модели куклы были одеты в чёрно-белые купальные костюмы.Барби в образе рок-музыканта Дэвида БоуиКомпания Mattel представила новую куклу Барби в образе легендарного музыканта Дэвида Боуи. Лук для куклы был позаимствован из клипа «Life On Mars». Создание и выпуск игрушки приурочили к юбилею альбома «Hunky Dory», который отметил свое 50-летие в декабре 2021 года.Кукла Барби на инвалидной коляскеКомпания Mattel создала первую куклу в инвалидном кресле в 1997 году. Цель бренда — помочь детям лучше понять разнообразие мира и людей вокруг. Апгрейд игрушки был осуществлён уже в 2019 году.Барби, сделанная по фильму Альфреда Хичкока «Птицы»Эта коллекционная кукла Барби посвящена фильму Альфреда Хичкока «Птицы» — популярному хоррору, в котором люди сталкиваются с нападением птичьих стай. Кукла была выпущена в 2008 году в честь сорокапятилетия фильма. Поза Барби повторяет сцену, в которой Мелани Дэниелс отбивается от назойливых ворон.Барби в хиджабеВ 2017 году компания Mattel выпускает мусульманскую куклу Барби в хиджабе и фехтовальном костюме. Новая игрушка стала настоящим прорывом, поступив в продажу на восточных рынках, так как ранее мусульманским девочкам запрещали приобретать её.Барби Королева Елизавета IIMattel выпустила королевских Барби к 70-летию восшествия на престол Елизаветы II, которое отмечалось в июне 2022 года.Барби-копия модельера Карла ЛагерфельдаСтильная Барби была выпущена в честь пятидесятипятилетия компании Mattel. Содействие в разработке игрушки оказал сам Карл Лагерфельд, который прославился тем, что был бессменным дизайнером итальянского дома моды Fendi и французского Chanel.Кукла Барби в виде модели Эшли ГрэмВ 2016 году появилась кукла Барби в виде Эшли Грэм. Девушка является одной из самых популярных плюс-сайз моделей. Цель выпуска игрушки — показать миру, что на подиуме могут быть востребованы женщины с любым типом фигуры.Красочная Барби в виде художницы Фриды КалоКомпания не в первый раз воссоздаёт в пластике культовых героинь XX века. Помимо известной художницы, они представили в своей коллекции Амелию Эрхарт — первую женщину-пилота, пересёкшую Атлантический океан и Кэтрин Джонсон — афроамериканского физика и математика, работавшую в НАСА.Барби, сделанная по образу Мерилин МонроБарби и Кен, сделанные по медиафраншизе «Star Trek»Беременная БарбиБеременную куклу по имени Мидж — подружку Барби, выпустили в 1991 году. В комплекте к ней шли кукольная кроватка, столик для пеленания, детские игрушки и радионяня.Темнокожая кукла БарбиMattel впервые выпустила темнокожую куклу по имени Барби в 1980 году. Новинка позволила внести расовое разнообразие на рынок игрушек.Теннисистка Наоми Осака в виде куклы БарбиКукла носит одежду, в которой Осака играла на чемпионате Австралии по теннису в 2020 году. Игрушка настолько понравилась людям, что её раскупили в течение часа после начала продажи.Барби с витилиго — пигментацией, появляющейся при разрушении меланинаКукла Барби, сделанная по облику космонавтки Роскосмоса Анны КикинойНеобычная Барби была создана по образу Анны Кикиной в двух вариантах костюмов: в тренировочном комбинезоне и космическом скафандре типа «Орлан».Кукла Барби в образе ЗендеиКомпания Mattel посвятила девушке именную куклу после её эффектного появления на церемонии «Оскар» в 2015 году. Игрушка в точности повторяет известный образ актрисы в платье от Вивьен Вествуд, в котором она показалась на мероприятии.Кукла Барби «Диа Де Муэртос 2020»Оригинальная кукла создана по мотивам мексиканского праздника, посвященного поминанию своих предков.