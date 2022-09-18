Секреты выращивания озимого чеснока: когда сажать и как ухаживать, чтобы получить хороший урожай

Подходит пора высаживать озимый чеснок, который очень популярен у огородников. Но чтобы вырастить хороший урожай этой культуры, важно соблюдать сроки посадки, правильно выбрать посадочный материал, подготовить почву и обеспечить растения необходимым уходом.

Условия посадки озимого чеснока





Начинать посадку озимого чеснока следует до периода осенних дождей и наступления холодов.

В разных регионах могут быть разные сроки. В средней полосе России они обычно совпадают с началом или серединой октября. В более холодных регионах можно начинать высаживать озимый чеснок в сентябре.

Место для посадки выбирают на небольшой возвышенности, хорошо освещенной солнцем — это важное условие для получения крупных головок чеснока.

Важно учитывать, что чеснок нельзя выращивать на одном и том же месте более трех лет подряд, поскольку почва быстро утрачивает свои полезные свойства.

Лучшими предшественниками чеснока считаются огурцы, капуста, кабачки бобовые и бахчевые культуры, плохими предшественниками — картофель, морковь, редис и лук.

Как правильно выбрать и подготовить посадочный материал





Озимый чеснок бывает двух видов — стрелкующийся и нестрелкующийся. Стрелкующийся вид дает лучший урожай, но уступает в сроках хранения нестрелкующемуся. Он хранится лучше, но менее устойчив к вирусным заболеваниям, которые влияют на урожайность.

Существует несколько сортов озимого чеснока, у каждого из них свои преимущества и недостатки. Они также отличаются более острым или мягким вкусом.

Чеснок разделяют на зубчики непосредственно перед посадкой, стараясь разделять их так, чтобы они остались в шелухе.

Чтобы защитить посадочный материал от вредителей, его перед посадкой обрабатывают в дезинфицирующем средстве, выдерживая в нем чеснок до двух часов. Можно использовать специализированное средство, слабый раствор марганцовки или 3% перекись водорода.

Процесс посадки озимого чеснока





При посадке чеснока следует ориентироваться на местный климат и погодные условия. Его сажают в сухую погоду. Опытные огородники при посадке озимого чеснока пользуются рекомендациями лунного календаря, который определяет наиболее благоприятные и неблагоприятные дни, ориентируясь на фазы Луны.

Перед посадкой чеснока следует подготовить почву — она должна быть рыхлой и рассыпчатой. Для этого ее хорошо перекапывают с добавлением компоста или песка. Затем на расстоянии 20 см друг от друга делают бороздки глубиной 6-8 см, в которые высаживают зубчики чеснока, слегка прижимая их к грунту, но не вдавливая в почву. Расстояние между зубчиками должно быть 8-10 см. После этого бороздки засыпают субстратом и слегка уплотняют.

Уход за озимым чесноком





После того как чеснок высажен, грядки укрывают мульчей из соломы, опилок или перегноя, который будет защищать культуру от морозов и испарения влаги. Слой мульчи должен быть не менее 5 см.

Выращивание озимого чеснока в открытом грунте не требует особого ухода, он заключается только в прополке культуры и уничтожении сорняков. Основной уход начинается весной, когда сойдет снег и продолжается до сбора урожая.

Для получения хорошего урожая ранней весной чеснок следует подкормить раствором коровяка или куриного помета, можно добавить калийную соль и суперфосфат. Поливать чеснок с наступлением теплых дней следует 1-2 раза в неделю.