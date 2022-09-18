Сергей Соседов насмехается над Пугачевой: «Она что, военный эксперт? Забыла вообще, кто она?»
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Сергей Соседов насмехается над Пугачевой: «Она что, военный эксперт? Забыла вообще, кто она?»

Сергей Соседов насмехается над Пугачевой: «Она что, военный эксперт? Забыла вообще, кто она?»

Недавняя публикация Примадонны, призывающая признать ее иноагентом, всколыхнула общественность. Селебрити не смогли остаться в стороне и прокомментировали поступок Аллы Пугачевой.


К слову, отчаянное желание Аллы Борисовны вряд ли воплотится в жизнь, предполагает депутат Госдумы Петр Толстой, который является соавтором этого законопроекта. «Мне жаль, что Пугачева, бывшая самая популярная певица страны, настолько утратила связь с реальностью и солидарна с теми, кто сегодня желает поражения России. Теперь ее место в историческом музее времен СССР. Самое наверное грустное для артиста — перестать чувствовать свою страну и свой народ, выпасть из истории Родины своей. И у нее, в отличие от Галкина, другой страны не будет. И иноагентом она не станет и поддержки среди порядочных русских людей уже не найдет. Победим без ее песен», — отметил Толстой.

Музыкальный критик Сергей Соседов, напротив, считает, что волю певицы нужно исполнить. «Если она так просит, значит, она иноагент! Ну да, Алла Пугачева. Господь как будто. Она очень переоценивает себя и свое влияние. она себя считает чуть ли не пупом земли. Мне смешно это все читать и слышать. Пусть ее зачислят иноагентом, я не против. И пусть она отвечает за то, что она говорит и говорит ее муж по закону!» — возмутился он.

Журналист добавил, что 73-летняя Примадонна не ведает, о чем говорит. «Кто ты такая, Алла Пугачева! Ты была когда-то певицей, сейчас ты никто! Вообще странно, что кто-то интересуется ее мнениями. Какие у нее вообще могут быть мнения? Она что, военный эксперт, простите? Она что знает о дислокации наших войск? Она что, понимает в стратегии и тактике военного дела, простите? Она вообще кто и как? Она забыла вообще, кто она?» — вопрошает Соседов.

Однако на сторону Аллы Борисовны встала Ксения Собчак. Ведущая напомнила, какие важные поступки совершала любимица публики.

«Вообще Алла Борисовна всегда умела делать настоящие и эффектные жесты. В 1986 году сама, пройдя все инстанции, организовала свой концерт в Чернобыле перед ликвидаторами аварии на АЭС. Дело было в сентябре, через четыре месяца после аварии, АЭС не была закрыта саркофагом. Это был поступок. Многие ликвидаторы считают едва ли не своим гимном именно ее песню «Не имей сто друзей», — написала Собчак в личном блоге.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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