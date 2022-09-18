Шри-Ланка извинилась за арест российского самолета

Вадим Карасев

Шри-Ланка принесла извинения российской стороне за июньский арест самолета "Аэрофлота". Об этом в интервью РИА Новости заявил министр транспорта страны Бандула Гунавардана.

Как утверждает член правительства Шри-Ланки, с российским самолетом произошла "чудовищная ошибка". Глава министерства транспорта подчеркнул, что инцидент уже разрешен, а руководство островного государства не планирует больше арестовывать какие-либо гражданские летательные аппараты.



"К сожалению, произошла ошибка с российским самолетом компании "Аэрофлот" — он был арестован по решению суда. Это была чудовищная ошибка. И власти Шри-Ланки приносят свои извинения за случившееся. Президент, премьер-министр и все правительство Шри-Ланки гарантируют вам, что подобное больше никогда не повторится. Мы не хотим арестовывать никакие самолеты на Шри-Ланке", — заявил Гунавардана.



Министр подчеркнул, что Россия еще с советских времен была "добрым другом" Шри-Ланки: так, в 1963-м году премьер-министр республики Сиримаво Бандаранаике посетила Москву и встретилась с первым секретарем ЦК КПСС Никитой Хрущевым. Гунавардана отметил, что его страна всегда ценит помощь РФ в трудной ситуации, в которой сейчас находится Шри-Ланка.

"Со времен премьер-министра Шри Ланки миссис Сиримаво Бандаранаике у Шри-Ланки хорошие отношения с Россией и добрая дружба с вашей страной. С тех времен Россия всегда была нашим хорошим другом. И сейчас, в эти трудные времена, Россия с нами, и мы высоко ценим этот значимый вклад в помощь нашей стране от вас. Спасибо за это – и гражданам страны, и российскому правительству", - рассказал Гунавардана.



В качестве жеста доброй воли руководство Шри-Ланки планирует рассмотреть снижение визового сбора для россиян, который сейчас составляет около 45 долларов США, заявил министр. По словам Гунаварданы, туристам, в том числе россиянам, нравится традиционная медицина Шри-Ланки и гостеприимство жителей острова.

Airbus A330-300 "Аэрофлота" был арестован на Шри-Ланке 2 июня текущего года. Высокий коммерческий суд Коломбо вынес такое решение после получения жалобы, поданной ирландской компанией Celestial Aviation Trading Limited. Согласно информации источников, данный спор носил исключительно коммерческий характер и должен был разрешиться без участия государства. Вскоре МИД РФ заявил протест, а "Аэрофлот" приостановил рейсы в Коломбо.

Несколько дней спустя власти Шри-Ланки разрешили лайнеру вылететь в Москву, а в середине июля Высокий коммерческий суд отклонил иск ирландской фирмы. Власти Шри-Ланки заявили о готовности возобновить авиасообщение с Россией в середине октября.