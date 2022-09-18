Специалисты из Кабардино-Балкарии восстанавливают трехэтажный дом в Скадовске Херсонской области

Вадим Карасев

В рамках шефской помощи, по указанию главы Кабардино-Балкарской Республики Казбека Кокова, с 6 сентября в городе Скадовске Херсонской области идет ремонт многоквартирного дома, разрушенного в результате обстрела ВСУ, сообщает ИА "Кабардино-Балкария".

"Совмещаем ремонт кровли и внутреннюю отделку, а также усиление места попадания снаряда. Проводим работы по стягиванию стенок и недопущению их расхождения, стягиваем все металлоконструкцией, поднимаем плиты", - рассказал руководитель проекта Мурат Батчаев.

Он отметил, что работы идут с опережением графика. На объекте трудятся 38 человек.

"Уже обновлен и установлен каркас крыши, проводится монтаж обрешетки, устанавливается гидробарьер, во многих квартирах демонтированы полы и залита стяжка, стены лестничных проемов обработаны грунтовкой и подготовлены к окраске", – сообщил Батчаев.