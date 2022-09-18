У Григория Лепса пополнение в семействе
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У Григория Лепса пополнение в семействе

У Григория Лепса пополнение в семействе
Певец Григорий Лепс сообщил, что стал дедушкой. Его старшая дочь Инга родила мальчика. 60-летний артист обрел новый статус — его дочь от первого брака родила ребенка. Об этом он сообщил в социальных сетях. «Слава Богу! Я впервые стал дедом! Старшая дочь Инга родила сына! Мама и малыш чувствуют себя хорошо, все в порядке. Спасибо!» — написал Григорий Викторович. Поклонники присоединились к поздравлениям. «Самые сердечные поздравлению всему Вашему семейству. Здоровья маме и малышу», «Это счастье! Всех благ Вашей семье», «Поздравляю Вас, счастливчик Вы мой. Я очень рада за Вас и за Вашу дочь, здоровья ребенку, а маме и папе сил, и терпения», — написали пользователи Сети.
Дочь именитого артиста до последнего скрывала свою беременность. О том, что наследница ждет с мужем пополнение в семье, Григорий Лепс сказал незадолго до своего юбилейного концерта. «Для Инги сейчас на первом месте не работа, хотя у нее, как у профессионального искусствоведа, на данный момент есть несколько интересных проектов. В сентябре она готовится стать мамой в первый раз. А я — дедушкой. Надеюсь, буду неплохим дедом», — делился со «СтарХитом» исполнитель хита «Рюмка водки». Напомним, у артиста четверо детей, Инга — от Светланы Дубинской и трое (Ева, Николь, Иван) от балерины Анны Шаплыковой. Пара прожила в браке 20 лет, но в прошлом году развелись. Тем не менее, бывшие супруги поддерживают теплые отношения, а мать певца и вовсе надеется на их воссоединение.
# Шоу-бизнес Лепс Григорий
По материалам: z-aya

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