У Татьяны Васильевой ожидается пополнение в семействе

75-летняя актриса Татьяна Васильева готовится к появлению очередного внука, на которого ей снова придется зарабатывать. Татьяна Васильева неоднократно говорила, что недовольна размером своей пенсии, которая со всеми ее регалиями составляет всего 60 тысяч рублей. Может, ей бы этого и хватило, если бы не наследники, которым заслуженная актриса финансово помогает до сих пор. Сын Филипп, известный больше не своими достижениями, а тем, что имеет троих детей от двух жен, скоро станет отцом четвертого ребенка. «Снова в ожидании. В предвкушении и любви», — написала в соцсетях невестка Васильевой, вторая жена ее сына Мария Болонкина, у которой подрастает ее и Филиппа дочь Мирра.Придется Татьяне Васильевой в свои 75 лет продолжать изматывать себя гастролями, чтобы заработать лишнюю копейку. Известно, что разрешения видеться со старшими сыновьями Филиппа, живущими сейчас в Германии, она сумела добиться только после того, как купила каждому мальчику по квартире в Москве. Теперь Ивану и Григорию разрешено приезжать к отцу и бабушке в гости. В минувшем сезоне Васильева также купила сыну с семьей дорогие путевки на экзотические острова. В результате те остались недовольны, потому как там их накрыло дождем, а потом чуть не съели выползшие на берег морские обитатели.Актриса потом публично ругалась с туроператором, обвиняя его в том, что он не обеспечил туристов хорошей погодой. Есть у Васильевой также внук от дочери Лизы. Мальчика зовут Адам.