В Assassin’s Creed: Mirage обещают систему паркура как в Assassin’s Creed Unity

Вадим Карасев





Ближайшая Assassin’s Creed, которая должна выйти в 2023 году, это Assassin’s Creed: Mirage. Разработчики в последние недели делятся некоторыми деталями о проекте. В частности, уже известно, что в Assassin’s Creed: Mirage будет сюжетная кампания примерно на 15 часов. Сама же игра расскажет историю Басима из Assassin’s Creed: Valhalla и перенесет игроков в Багдад.

Ведущий продюсер Assassin’s Creed: Mirage Фабиан Саломон, беседуя с порталом Araab Hardware, рассказал некоторые детали об игре. В частности, он ответил на вопрос о достижении уровня паркура в игре приближенного к Assassin’s Creed Unity:

Это действительно одна из наших главных целей, и мы действительно хотим достичь такого уровня паркура в Mirage. Поскольку Багдад, как уже говорилось, густонаселенный город, мы хотим, чтобы игроки наслаждались пребыванием в нем, благодаря паркуру. Парку был и остается одним из важных столпов, лежащих в основе геймплея Assassin’s Creed.

Напомним, Assassin’s Creed: Mirage будут продавать за $49,99.