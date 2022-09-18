В Госдуме предложили убрать комиссию в СБП при переводах между своими счетами

Вадим Карасев

Депутат ГД Нилов призвал убрать из СБП лимит на переводы без комиссии между счетами физлиц

Замглавы фракции ЛДПР в Госдуме и председатель комитета по соцполитике Ярослав Нилов предложил главе Центробанка России Эльвире Набиуллиной убрать из Системы быстрых платежей (СБП) лимит на переводы без комиссии для физических лиц между своими счетами в разных банках, сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо парламентария.

«Предлагаем ввести дополнительную опцию в работе Системе быстрых платежей (СБП) — безлимитные и бесплатные для физических лиц переводы между своими счетами в разных кредитных организациях. При этом все действующие лимиты на переводы без комиссии между счетами разных физлиц могут быть сохранены», — призвал депутат в документе.

Нилов полагает, что это решение увеличит доверие к российской финансовой системе и повышает благосостояния граждан. При этом инициатива не принесет ощутимых издержек для самих кредитных организаций.

«В период международной политической турбулентности и масштабных санкций граждане России оказались лишены части финансовых возможностей и инструментов сохранения и преумножения накоплений. Это увеличило количество переводов средств из одного банка в другой ради более высоких ставок по вкладам или иных более благоприятных условий обслуживания. При этом отдельные российские банки начали вводить собственные дополнительные комиссии на переводы денег из одной кредитной организации в другую, что, на наш взгляд, избыточно ограничивает финансовую свободу граждан», — подчеркнул Нилов.

Ранее российские банки запланировали начислять зарплаты через СБП. Для полномасштабного введения этой инициативы могут понадобиться изменения трудового законодательства, пишут «Известия».