В Госдуме предложили убрать комиссию в СБП при переводах между своими счетами
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » В Госдуме предложили убрать комиссию в СБП при переводах между своими счетами

В Госдуме предложили убрать комиссию в СБП при переводах между своими счетами

В Госдуме предложили убрать комиссию в СБП при переводах между своими счетамиДепутат ГД Нилов призвал убрать из СБП лимит на переводы без комиссии между счетами физлиц

Замглавы фракции ЛДПР в Госдуме и председатель комитета по соцполитике Ярослав Нилов предложил главе Центробанка России Эльвире Набиуллиной убрать из Системы быстрых платежей (СБП) лимит на переводы без комиссии для физических лиц между своими счетами в разных банках, сообщает РИА Новости со ссылкой на письмо парламентария.

«Предлагаем ввести дополнительную опцию в работе Системе быстрых платежей (СБП) — безлимитные и бесплатные для физических лиц переводы между своими счетами в разных кредитных организациях. При этом все действующие лимиты на переводы без комиссии между счетами разных физлиц могут быть сохранены», — призвал депутат в документе.

Нилов полагает, что это решение увеличит доверие к российской финансовой системе и повышает благосостояния граждан. При этом инициатива не принесет ощутимых издержек для самих кредитных организаций.

«В период международной политической турбулентности и масштабных санкций граждане России оказались лишены части финансовых возможностей и инструментов сохранения и преумножения накоплений. Это увеличило количество переводов средств из одного банка в другой ради более высоких ставок по вкладам или иных более благоприятных условий обслуживания. При этом отдельные российские банки начали вводить собственные дополнительные комиссии на переводы денег из одной кредитной организации в другую, что, на наш взгляд, избыточно ограничивает финансовую свободу граждан», — подчеркнул Нилов.

Ранее российские банки запланировали начислять зарплаты через СБП. Для полномасштабного введения этой инициативы могут понадобиться изменения трудового законодательства, пишут «Известия».

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

В Госдуме предложили убрать комиссию в СБП при переводах между своими счетами
В Госдуме предложили убрать комиссию в СБП при переводах между своими
Дочь Ларисы Гузеевой сильно располнела и обещает похудеть: «Жалеть себя не буду»
Дочь Ларисы Гузеевой сильно располнела и обещает похудеть: «Жалеть
У Татьяны Васильевой ожидается пополнение в семействе
У Татьяны Васильевой ожидается пополнение в семействе
Иван Ургант прокомментировал скандал с гимном
Иван Ургант прокомментировал скандал с гимном
Певица Слава увлеклась пластикой, а муж сбежал
Певица Слава увлеклась пластикой, а муж сбежал
Иммунолог назвал необходимые меры для пациентов с постковидным синдромом
Иммунолог назвал необходимые меры для пациентов с постковидным
Фил Спенсер: про сильную линейку игр на 2023 год и игру от Хидео Кодзимы для Xbox
Фил Спенсер: про сильную линейку игр на 2023 год и игру от Хидео
Комнатные цветы, способные очистить энергетику дома от негатива
Комнатные цветы, способные очистить энергетику дома от негатива
Алла Пугачева готовится к девятилетию Лизы и Гарри. Приедет ли Максим Галкин*?
Алла Пугачева готовится к девятилетию Лизы и Гарри. Приедет ли Максим
Зрители не оценили дорогостоящую свадьбу Надежды Ермаковой
Зрители не оценили дорогостоящую свадьбу Надежды Ермаковой
Секреты выращивания озимого чеснока: когда сажать и как ухаживать, чтобы получить хороший урожай
Секреты выращивания озимого чеснока: когда сажать и как ухаживать,
НАТО признал, что конфликт на Украине угрожает западной гегемонии
НАТО признал, что конфликт на Украине угрожает западной гегемонии

Топ на сегодня

Вторая после Дианы женщина, победившая королеву. Как Меган Маркл прощается с Елизаветой II
Вторая после Дианы женщина, победившая королеву. Как Меган Маркл
В НАТО пообещали не сокращать поддержку Украине из-за приближающейся зимы
В НАТО пообещали не сокращать поддержку Украине из-за приближающейся
Максим Галкин дошутился, и его признали иностранным агентом
Максим Галкин дошутился, и его признали иностранным агентом
О будущем Евгения Петросяна высказалась таролог
О будущем Евгения Петросяна высказалась таролог
Над новым статусом Максима Галкина, посмеялся Шахназаров
Над новым статусом Максима Галкина, посмеялся Шахназаров

Еще по теме

Центробанк отменил комиссии за переводы до 100 тысяч рублей
ЦБ планирует сделать бесплатными переводы между своими счетами в разных банках
В России захотели убрать комиссию за переводы самому себе до 1,4 миллиона рублей
ЦБ отменяет комиссии за переводы в системе быстрых платежей