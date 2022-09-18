В Иране начались протесты после гибели девушки из-за «неправильного» хиджаба
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В Иране начались протесты после гибели девушки из-за «неправильного» хиджаба

В Иране начались протесты после гибели девушки из-за «неправильного» хиджабаГибель 22-летней девушки из-за «неправильного» хиджаба вызвала волну протестов в Иране

В Иране начались протесты после похорон 22-летней Махсы Амини, скончавшейся после избиения в полиции из-за «неправильного» хиджаба. Об этом сообщает Al Jazeera.

После траурной церемонии в северо-западной провинции Курдистан люди вышил на улицы и начали выкрикивать лозунги, требуя подробного расследования. Затем протестующие собрались перед офисом губернатора, и полиция разогнала толпу слезоточивым газом.

Возмущение местных жителей вызвал тот факт, что причиной гибели девушки назвали проблемы с сердцем. Однако, по утверждению правозащитников, у Амини в момент госпитализации шла кровь из ушей и был сломан череп, что указывает на избиение.

Амини приехала в Тегеран, чтобы навестить родственников. В городе ее задержал специальный отряд полицейских, следящий за соблюдением шариатских норм. Девушку, которая вышла на улицу в платке, обвинили в неправильном ношении хиджаба и доставили в ближайший участок. Пока родственник ждал освобождения сестры, к зданию подъехала машина скорой помощи, которая доставила Амини в больницу. По словам молодого человека, правоохранители заверили его, что девушка впала в кому после пережитого сердечного приступа и инсульта. «Между задержанием и больницей прошло всего пару часов», — заявил он. Амини через несколько дней отключили от системы жизнеобеспечения и объявили мертвой.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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