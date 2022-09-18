В Кишиневе проходит многотысячная акция протеста против роста цен

В центре столицы Молдавии в воскресенье проходит массовая акция протеста против повышения цен в республике. Согласно оценкам организаторов, в мероприятии принимают участие 45 тысяч человек, пишет РИА Новости.

По словам члена оппозиционной партии «Шор» Дину Цуркану, в митинге участвуют люди разных специальностей — «рабочие, педагоги, врачи, пенсионеры и другие жители страны». Съезжались на митинг граждане из 31 района Молдавии (всего их 32), несмотря на попытку представителей действующей власти сорвать протест.

Протестующие, в частности, недовольны беспрецендентным ростом цен на газ и другие энергоресурсы, продукты питания, рекордно высокой инфляцией (33,5%) и общим падением уровня жизни. Руководство страны во главе с президентом Майей Санду критикуют в том числе за нежелание вести переговоры с Россией, крупнейшим поставщиком энергоресурсов в мире, о снижении цен на газ и за давление на оппозицию, за неспособность справиться с кризисом.

Это уже не первая крупная манифистация в Кишиневе за последнее время. Так, в июне партия «Шор» собрала на главной площади города свыше 40 тысяч протестующих. А совещание Санду в Гагаузии и вовсе закончилось перепалкой между президентом и властями автономии.