В Кремле оценили влияние санкций на отношения России и Китая
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В Кремле оценили влияние санкций на отношения России и Китая

В Кремле оценили влияние санкций на отношения России и КитаяПесков заявил, что санкции не способны значительно повлиять на отношения РФ и Китая

Санкции не способны значительно повлиять на отношения России и Китая. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его оценку приводит РИА Новости.

Однако пресс-секретарь президента России не стал отвергать тот факт, что санкции негативно отражаются на отношениях двух государств. «Но они не способны как-то значительно повлиять, потому что общая тенденция все равно со знаком "плюс" в плане роста», — сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что сейчас наблюдается скачок в развитии отношений России и Китая, а также заметен значительный товарооборот. Песков счел положительной подобную тенденцию.

Накануне в Кремле заявили об отсутствии цели у России и КНР «рулить» всем миром.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин встретились на этой неделе на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), прошедшего в Узбекистане. Во время переговоров Си Цзиньпин подчеркнул готовность Китая работать с Россией и оказывать поддержку в ключевых интересах двух государств.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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