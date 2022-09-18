В Мариуполе при поддержке Петербурга открыли памятник Александру Невскому

Вадим Карасев

В Мариуполе в День города открыли памятник Александру Невскому, сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в своем telegram-канале.

Вместе с памятником открыли еще фонтан.

"В этом году мариупольцы встречают праздник в непростой обстановке. В это непростое время мы подставили братское плечо. Вместе заново отстраиваем и возвращаем город к нормальной жизни", - написал Беглов.

Он подчеркнул, что Мариуполь возродится и станет современным, комфортным, курортным и промышленным центром на берегу Азовского моря.

Также от имени всех петербуржцев Беглов пожелал Мариуполю процветания.