В Мариуполе при поддержке Петербурга открыли памятник Александру Невскому
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В Мариуполе при поддержке Петербурга открыли памятник Александру Невскому

В Мариуполе при поддержке Петербурга открыли памятник Александру Невскому

В Мариуполе в День города открыли памятник Александру Невскому, сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в своем telegram-канале.

Вместе с памятником открыли еще фонтан.


"В этом году мариупольцы встречают праздник в непростой обстановке. В это непростое время мы подставили братское плечо. Вместе заново отстраиваем и возвращаем город к нормальной жизни", - написал Беглов.

Он подчеркнул, что Мариуполь возродится и станет современным, комфортным, курортным и промышленным центром на берегу Азовского моря.

Также от имени всех петербуржцев Беглов пожелал Мариуполю процветания.

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По материалам: uposters.ru

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