В Москве шестеро детей пострадали в ДТП

Шестеро детей получили травмы в автомобильной аварии, которая произошла в Москве, и были госпитализированы, сообщается в Telegram-канале столичной прокуратуры.

Происшествие произошло на Северо-восточной ходе в районе Лосиноостровской улицы и попало на камеру видеонаблюдения. Все шестеро детей, в возрасте от 6 до 13 лет, находились в салоне Ford, за рулем которого была женщина. Из-за поломки она вынужденно остановилась посреди дороги. В этот момент в заднюю часть американского внедорожника въехал BMW.

По словам водителя немецкой иномарки, он не увидел впереди стоящий автомобиль. На видеокадрах запечатлено, что допустивший столкновение мужчина даже не пытался тормозить и влетел в Ford на полной скорости.

В сообщении отмечается, что авария произошла «из-за несоблюдения дистанции» водителем BMW. «Прокуратура Восточного административного округа контролирует установление всех обстоятельств ДТП», — говорится в заявлении.

Про степень травм детей и их состояние не сообщается.