В России допустили резкий рост летальности от COVID-19
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В России допустили резкий рост летальности от COVID-19

В России допустили резкий рост летальности от COVID-19Директор центра Гамалеи Гинцбург допустил резкий рост летальности от COVID-19

Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил ТАСС, что летальность от COVID-19 в России может резко вырасти до 200 случаев в сутки, но потом выйдет на плато.

Он отметил, что за прошедшие 1,5 месяца летальность от коронавируса в России уже выросла в 3,5 раза. «Смертность [от ковида] выросла в 3,5 раза. Она может вырасти до 200 смертей в сутки, потом выйдем на плато», — допустил Гинцбург.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в России прогнозируется подъем заболеваемости COVID-19. В связи с этим министр призвал усилить личные меры профилактики.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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