Вадим Карасев

Полянский: Запад, поставляя оружие Украине, становится пособником преступлений

Запад, поставляя на Украину дальнобойную артиллерию и ракетные установки, становятся пособниками преступлений Киева против мирных жителей, заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Предоставление киевскому режиму дальнобойной артиллерии и ракетных установок делает наших бывших западных партнеров пособниками преступлений Украины против мирного населения», — написал Дмитрий Полянский в «Твиттере».

Ранее Джо Байден заявил, что у США нет доказательств того, что Китай поставляет оружие в Россию. Он также рассказал, что лично предостерегал лидера КНР Си Цзиньпин от оказания помощи РФ в обход антироссийских санкций Запада.

