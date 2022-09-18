Великобритания останется без норвежского газа из-за капризов природы
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Великобритания останется без норвежского газа из-за капризов природы

Великобритания останется без норвежского газа из-за капризов природыExpress: Великобритания останется без газа из Норвегии из-за засушливого лета

Великобритания, отказавшись от российского газа, планировала получить его из Норвегии, но капризы природы заставили Осло сократить экспорт энергоресурсов, рассказал главный аналитик консалтинговой компании Verisk Maplecroft Торбьорн Солтведт. Изданию Express он пояснил, как именно засушливое лето повлияло на договоренности между Норвегией и Великобританией.

Лето 2022 года выдалось в Норвегии жарким и засушливым, поэтому уровень воды в реках значительно снизился. Из-за этого несколько гидроэлектростанций остановились, рассказал Солтведт. В сложившихся условиях Норвегия была вынуждена высвобождать собственные запасы газа, что повлекло за собой сокращение экспортных поставок.

Аналитик отметил, что Норвегия сильно зависит от количества выработанной гидроэлектроэнергии. Западные страны намеренно увеличили поставки норвежских энергоресурсов, но теперь они столкнутся с проблемами.

В марте Великобритания отказалась оплачивать российский газ рублями. Из-за прекращения поставок энергоресурсов из России Лондону пришлось покупать их в Норвегии и импортировать сжиженный газ со всего мира.

Из-за энергетического кризиса британцем предрекли обнищание и жизнь, в которой горячий душ и обогретый дом станут роскошью.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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