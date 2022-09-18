Вице-спикер Госдумы Толстой заявил, что Пугачева не станет иноагентом
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Вице-спикер Госдумы Толстой заявил, что Пугачева не станет иноагентом

Вице-спикер Госдумы Толстой заявил, что Пугачева не станет иноагентом

Советская и российская певица Алла Пугачева не будет признана иноагентом в России, но и поддержки среди порядочных сограждан уже не найдет. Такое мнение высказал заместитель председателя Госдумы Петр Толстой.

В пятницу Минюст внес Максима Галкина*, супруга Пугачевой, в список лиц, выполняющих функции иностранного агента. Ранее российский артист уехал из страны и публично выступил с критикой специальной военной операции России на Украине. В воскресенье Пугачева на своей странице в Instagram** поддержала мужа, назвав его порядочным человеком и патриотом России, а также попросила включить ее саму в список иноагентов.   

«Самое, наверное, грустное для артиста — перестать чувствовать свою страну и свой народ, выпасть из истории Родины своей. И у нее, в отличие от Галкина, другой страны не будет. И иноагентом она не станет, и поддержки среди порядочных русских людей уже не найдет. Победим без ее песен», — написал Толстой в своем Telegram-канале.

Вице-спикер палаты сожалеет, что Пугачева, в прошлом «самая популярная певица страны, настолько утратила связь с реальностью и солидарна с теми, кто сегодня желает поражения России».

*Максим Галкин внесен в список физлиц-иноагентов

**Деятельность Meta (компании принадлежат в том числе Instagram) запрещена в России как экстремистская

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По материалам: pnp.ru

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