Владимир Соловьев о словах Пугачевой про СВО: «Покойся с миром, Алла Борисовна»
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Владимир Соловьев о словах Пугачевой про СВО: «Покойся с миром, Алла Борисовна»

Владимир Соловьев о словах Пугачевой про СВО: «Покойся с миром, Алла Борисовна»

Вернувшаяся в Россию Алла Пугачева после полугодовалого отсутствия не только поддержала своего супруга, которого признали иноагентом, но и высказалась относительно специальной военной операции на Украине.


*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

73-летняя певица долгое время не высказывала своих политических взглядов относительно происходящего в соседней стране. Зато ее муж — Максим Галкин* много критиковал российскую власть. По словам особо приближенных к Примадонне пародист является неким ретранслятором мыслей Аллы Борисовны.

Но на днях артистка и сама заговорила. Сначала она встала на защиту своего избранника, а потом и вовсе добавила, что у нее смешанные чувства по поводу специальной военной операции на Донбассе. На это сразу отреагировал скандальный журналист Владимир Соловьев. «Покойтесь с миром, Алла Борисовна», — лаконично написал телеведущий.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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