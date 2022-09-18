Власти Молдавии вынуждают "Газпром" разорвать контракт на поставку газа
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Власти Молдавии вынуждают "Газпром" разорвать контракт на поставку газа

Власти Молдавии вынуждают "Газпром" разорвать контракт на поставку газа

Власти Молдавии не выполняют условия договора о поставках газа с "Газпромом", чем приближают ситуацию, в которой российская корпорация будет вынуждена разорвать соглашение. Таким мнением в эфире телеканала Primul in Moldova поделился бывший премьер-министр республики Ион Кику.

Он напомнил, что договор был заключен сторонами еще в конце октября 2021 года, и одним из обязательных его условий было проведение аудита "Молдовагаза". Однако молдавская сторона договорилась об аудите с норвежской компанией Wikborg Rein Advokatfirma и британской Forensic Risk Alliance&Co только в августе этого года, и вице-премьер республики Андрей Спыну предупредил, что до 1 октября завершить проверку не удастся.


"Складывается впечатление, что молдавская сторона, к сожалению, ведет к тому, чтобы разорвать этот контракт. Понятно, что открыто мы не можем взять на себя это, но [можем] как-то довести до того, чтобы "Газпром" больше не поставлял газ", - объяснил Кику.

Кишинев, по его словам, не дает "Газпрому" ни одного повода продолжать поставки, нарушая все контрактные договоренности.

"Можно, конечно, уповать на международную обстановку и на космос, но мы-то ничего не делаем по выполнению даже тех обязательств, которые мы туда включили", - добавил экс-премьер.

Власти Молдавии, пытаясь получить более выгодные условия, отказались продлевать пятилетнее соглашение с "Газпромом", истекавшее в 2021 году, однако успеха не добились. Переговоры сторон в октябре прошлого года привели к заключению нового договора на 5 лет, при этом кубометр газа по нему стоит Кишиневу более чем в 2 раза дороже, чем в старом контракте. Альтернативных поставок газа в необходимых объемах власти страны обеспечить не смогли. В итоге Молдавия постоянно задерживает платежи за уже импортированный газ, не выплачивает долг более $700 млн, накопившийся еще за предыдущие 5 лет, и регулярно позволяет себе недружественные выпады в адрес России, которая, в свою очередь, грозится остановить поставку газа, но все же не делает этого. Результатом стал энергетический кризис в стране, где теперь в качестве важного энергоносителя ценятся дрова.

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По материалам: uposters.ru

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