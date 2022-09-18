Власти оценили последствия обстрела ВСУ Валуек под Белгородом
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Власти оценили последствия обстрела ВСУ Валуек под Белгородом

Власти оценили последствия обстрела ВСУ Валуек под БелгородомБелгородский глава Гладков заявил о тяжелых последствиях украинского обстрела Валуек

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков побывал с проверкой в Валуйках после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. По оценкам главы, из-за украинской атаки в приграничном городе возникли тяжелые последствия. Его комментарий приводится в Telegram-канале.

Гладков пояснил, что недавний обстрел сопоставим по последствиям с атакой на Белгород, произошедший 3 июля. По его данным, в Валуйках в 72 жилых домах есть разрушения различной степени тяжести.

«По девяти домам будет проводиться дополнительная экспертиза, но уже сейчас видно, что восстановлению они не подлежат. Только сносить и строить заново», — написал Гладков.

Губернатор подчеркнул, что дал поручения своим заместителям для оказания помощи жителям Валуек. В рамках проверки он также лично пообщался с гражданами.

«Как и раньше, договариваемся с жителями, что ремонт каждого дома будет снят с контроля только после получения расписки собственника жилья в том, что все восстановлено в полном объеме и претензий нет. Это же правило касается и личного транспорта», — резюмировал белгородский губернатор.

Об обстреле приграничного города Валуйки стало известно 16 сентября. По данным властей, в результате погиб один человек, еще двое пострадали. Кроме того, оказалась повреждена электроподстанция, вследствие чего было нарушено электроснабжение города.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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