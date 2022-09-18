Внуки и внучки Елизаветы II провели траурное бдение у ее гроба
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Внуки и внучки Елизаветы II провели траурное бдение у ее гроба

Внуки и внучки Елизаветы II провели траурное бдение у ее гроба

Внуки и внучки почившей королевы Великобритании провели 15-минутную церемонию траурного бдения у ее гроба.

Возглавлял процессию, прибывшую в Вестминстер-холл, принц Уильям — первый в очереди на престол. За ним шел его младший брат принц Гарри, следом — принцессы Беатрис и Евгения (дочери принца Эндрю), леди Луиза Виндзор и Джеймс, виконт Северн (дети принца Эдварда), Зара Тиндалл и Питер Филлипс ( дети принцессы Анны).


На бдении принц Уэльский стоял в голове, а герцог Сассекский — у ног.


В виде исключения король Карл III разрешил принцу Гарри надеть для церемонии военную форму. Напомним, что Гарри — выпускник военной академии, служивший в Афганистане — потерял это право после того, как отказался от королевских полномочий в 2020 году.


Днем ранее в обряде почетного караула у гроба Елизаветы II приняли участие ее дети.

Погребение королевы состоится 19 сентября. Этот день объявлен в Великобритании выходным. До тех пор подданные могут проститься с Ее Величеством, отстояв многочасовую очередь в часовню.


Сплетник
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По материалам: spletnik.ru

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