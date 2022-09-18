Волочкова и Собчак не поделили жениха, Бородина выгнала Пушкину из «прачки». Психолог о женской дружбе

Есть мнение, что женская дружба — лишь пакт о ненападении. Говорят, заканчивается доверие тогда, когда на горизонте появляется симпатичный мужчина. Откуда же тогда берутся случаи, когда девушки тепло общаются всю жизнь, делясь секретами, радостями и печалями?

Можно найти массу отличий мужской дружбы от женской. Во-первых, парни чаще поддерживают связь на основе общих интересов и дел, ну а девушки полагаются на эмоциональную близость. Во-вторых, представители сильного пола могут не видеться хоть год, но продолжать считаться товарищами, в то время как дама в аналогичной ситуации скорее всего решит, что ее пути с приятельницей разошлись.

Хуже всего, если в дело вмешивается конкуренция, хоть профессиональная, хоть личная. Можно ли сохранить связь с подругой при таком раскладе, поговорим с психологом проекта «Пацанки» Любовью Розенберг.

В горе и в радости

Ева Лонгория сблизилась с Викторией Бекхэм, еще когда была замужем за баскетболистом Тони Паркером. Так как обе девушки жили со спортсменами, то крутились в одних кругах. Однако вскоре Виктория доказала, что готова делить с приятельницей не только радость тусовок: супруга футболиста поддержала актрису, когда та развелась с Паркером. Позднее подруги даже породнились — Ева стала крестной дочки четы Бекхэм. Так действительно ли поддержка в период трудностей на личном фронте — лучший клей для женской дружбы?

По мнению Любовь Розенберг, женская дружба существует, и она может быть такой же крепкой и долговечной, как у всех людей. Однако, к сожалению, само понятие дружбы может быть абсолютно разным в отдельно взятой паре. Для одного друга это круглосуточная помощь и поддержка даже в ущерб собственным желаниям и интересам семьи, а для второго — отношения, которые приятны и полезны, но не могут быть приоритетнее личных интересов.

Есть еще один вид «дружбы», когда один использует другого в своих целях и делает это часто даже бессознательно, искренне веря, что так и должно быть.

Зависть: «черная» и «белая»

Часто встречаю клиентов с претензиями к своим друзьям и, как правило, это звучит так: «Я для него/нее все делаю, а он/она могут спокойно сказать «нет» и не выполнить обещание, не приехать, не поддержать. Дружба — это вид отношений, в которых люди объединяются, исходя из интереса друг к другу. Этих интересов огромное количество и чем продолжительнее связь, тем ближе и значимее становится человек, с которым общаешься. Удивительно, но в любых отношениях, особенно, в дружбе, намного легче поддерживать человека в горе и переживаниях, чем делить с ним радость успехов и достижений. Дружба, возникшая как поддержка в тяжелое время испытаний, очень часто распадается, когда приходит успех и счастье. В случае Евы Лонгории и Виктории Бекхэм, дружба завязалась из общих интересов и нахождения в одной социальной группе. Безусловно, свою роль здесь сыграла схожесть мировоззрения и характеров. Но думаю, что по-настоящему дружескими отношения стали как раз, когда Ева переживала тяжелый разрыв с мужем. Да, переживания и горе — лучший клей для дружбы, но не вечный. Как и любые отношения, дружба может пройти несколько стадий и спокойно завершиться, а может остаться как близость на расстоянии, когда просто знаешь, что друг есть, но с ним не требуется постоянно поддерживать связь.

Со стороны женскую дружбу пытался оценить ЮрКисс: певец отмечал, что Люся Чеботина общается с Клавой Кокой, однако не исключено, что после успеха хита «Солнце Монако» между ними пробежала кошка — мол, многие тогда позавидовали Люсе. «И это только начало! Женскую дружбу в принципе редко можно встретить. Все подружки Люси из индустрии явно где-то что-то... крестик поставили», — заключил артист в YouTube-шоу «Русский старт».

Правда ли, что если одна девушка успешнее другой (в профессии, в отношениях, более популярна у мужчин), то фактор зависти никогда не сделает приятельниц по-настоящему близкими и искренними подругами?

Зависть имеет место быть, когда дружба возникает на профессиональной основе, как у Клавы и Люси. Это нормально, ведь с ее помощью мы ставим свои цели и становимся успешнее. Успех друга является мерилом собственных амбиций и достижений. У мужчин так же, но женщины более эмоциональны и не могут скрывать свои чувства, как это делают представители сильного пола. Но мужская зависть чревата более жесткими реакциями в отложенном моменте и последствия этих действий тяжелее.

В нулевых закончилась дружба Ксении Собчак с Анастасией Волочковой: по слухам, балерина увела у ведущей бизнесмена Вячеслава Лейбмана. Танцовщица уверяла, что Ксения уже встречалась с Умаром Джабраиловым, который на нее якобы плохо влиял, когда Волочкова выпила вина с Вячеславом по просьбе Людмилы Нарусовой — мама Собчак надеялась отвлечь внимание Ксюши от Джабраилова.

«Мы со Славой приехали в Москву, встретились за ужином. Но я не знаю, как отреагировала на это Ксюша, вернулась ли она к Славе или нет. Но почему я сейчас в роли козла отпущения? Почему в мой адрес обвинения? Я никого не уводила у Ксюши и рассказала ей об этом еще несколько лет назад», — сетовала Волочкова.

Шанс на примирение выпал, когда спустя годы Ксения брала у Насти интервью, но закончилось все новым скандалом: балерина возмущалась из-за поведения Собчак. «Это была некрасивая и бесстыжая подстава с ее стороны, потому что я от души показала Ксении все. Дала ей возможность сделать то, что ей хочется. Знала, что не обойдется без сарказма и дешевых колкостей, но просто наблюдала за тем, что произойдет. Ксюша творит такие вещи, что за нее становится стыдно! Ей не дает покоя моя женственность и тот факт, что я любима мужчинами, что состоялась в профессии. Она не может это пережить!» — негодовала Настя.

Как правило, если у женщин возникает конфликт из-за мужчины, дружба обречена. Выходит, мы можем дружить только с теми, с кем у нас не совпадает вкус на парней?

С глаз долой

Я бы не стала это утверждать во всех случаях, но конкуренция за мужчин является важным фактором разрушения женской дружбы. Причем и тогда, когда борьба за мужчину ведется открыто, и тогда, когда одна подруга молча «уступает» мужчину другой. В случае инцидента между Собчак и Волочковой, немалую роль сыграла «забота» Людмилы Нарусовой о дочери, которой с удовольствием подыграла Анастасия, желая, конечно, «добра» подруге. Но Ксения Собчак не из тех людей, которые спокойно могут пропустить удар в свою сторону. Она умеет защищать свои интересы и право на свой выбор, что журналистка блистательно и продемонстрировала в интервью в доме Анастасии Волочковой.

Ксения Бородина создала свой закрытый клуб: в общем чате девушки обсуждали последние события и скандалы. Если кто-то из «близкого круга» чем-то задевал ведущую «ДОМа-2», его ожидал позорный уход из «прачки», разрыв контактов со всеми там присутствующими, а порой и травля.

Так, в 2019-м все начали «дружить против» Наталии Пушкиной, которая позволила в соцсети замечание о том, что дочь Бородиной Маруся отличается идеальным характером, а вот Тея растет настоящим командиром. От Пушкиной брюнетка тут же отписалась, да еще и заблочила всех фолловеров, кто пытался встать на ее сторону.

«В моем случае все случилось вовремя. Для многих очевидными оказались моменты, которые вы увидели со страниц соцсетей. Но все мы взрослые люди и должны понимать, что это капля в море для окончательного разрыва. Все тоньше и глубже. Скажу одно — это мое абсолютно зрелое и взвешенное решение, а все недавние события лишь подтвердили его правильность», — делилась позднее Наталия.

Мы не узнаем всех причин разлада, однако последней каплей выступило замечание по поводу детей Бородиной, сочтенное ведущей неуместным. Всегда ли выпады в сторону семьи приятельницы (негативные комментарии о поведении дочки, осуждение чужого мужа, порой доходящее до «вам надо развестись с этим…») ведут к разрыву дружеских отношений?

Для таких медийных личностей, как Ксения Бородина, как привычным, так и не менее триггерным является факт постоянного нарушения границ личного пространства со стороны прессы и социума. В дружбе с такими публичными личностями и между ними всегда важно поддерживать и оберегать территорию комфорта друг друга. Именно поэтому в общем-то довольно безобидное высказывание Натальи Пушкиной о детях подруги послужило последней каплей в накопившийся перечень претензий друг к другу и разрушило отношения. Чат, который создала Ксения Бородина, объединил лояльных к ней людей и это главное условие, которое должно соблюдаться. В этой группе правила диктует она, хоть и делает это умело и демократично. Скажу даже больше — такое поведение есть необходимое условие, чтобы продолжать оставаться лидером мнений и действий.

Так существует ли настоящая женская дружба? И если да, то какие негласные правила стоит соблюсти, чтобы ее не разрушить?

По мнению нашего эксперта, женская дружба, как и любые отношения, имеет место быть. Важно наличие общих интересов и точек соприкосновения в прошлом, настоящем и будущем. Перечислить все необходимые условия, при соблюдении которых близкое общение продлится вечно, невозможно. Во-первых, потому что в каждых отношениях свои правила, а во-вторых, потому что Любовь Анатольевна не верит в вечную дружбу.

Но вот что важно:

строить отношения открыто. Говорить, что чувствуешь; выяснять сразу возникшие претензии и находить компромисс;не делать самой и не позволять делать второй стороне выбор между личными интересами и дружбой. В приоритете, причем открытом, должна быть собственная жизнь и семья;не пытаться изменить подругу, потому что вы видите, что она не так реагирует, не так поступает, неправильно ведет себя и вообще, потому что она не такая, какой должна быть, по вашему мнению;умейте не только поддержать в горе, но и разделить радость, свою и ее;высказывайте свое мнение в форме информирования о своих чувствах и эмоциях, а не претензий и условий;вы можете и даже должны озвучить, что вас раздражает, бесит и просто не нравится, как и то, что вам нравится, чем дорожите в отношениях с подругой; благодарите ее за ответные высказывания;принимайте друг друга такими, как есть, во всей схожести и разности характеров и поведения. Дружба того стоит!