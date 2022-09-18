Высокопоставленный чиновник НАТО показательно вышел в одежде с оскорблением русских
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Высокопоставленный чиновник НАТО показательно вышел в одежде с оскорблением русских

Высокопоставленный чиновник НАТО показательно вышел в одежде с оскорблением русских

Глава центра стратегических коммуникаций Североатлантического альянса Янис Сартс демонстративно вышел в носках с оскорбительной надписью в отношении русских на конференцию "Независимость информации" в Варшаве, посвященную роли информации в условиях боевых действий, в том числе на Украине.

Сартс принял участие в дискуссии конференции, организованной Академией военного искусства  Польши. Фото Сартса в носках с провокационной надписью тут же опубликовали министерство национальной обороны Польши и компания, которая эти носки выпускает. Сам чиновник порекомендовал своим подписчикам в Twitter носить эти "очень удобные" носки.


Янис Сартс подтвердил, что надел на конференцию носки Dodo Socks

Ранее Сартс обвинял Москву во вмешательстве в федеральные выборы в Канаде, причем заранее, еще до того, как эти выборы были проведены.

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По материалам: uposters.ru

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