Высокопоставленный чиновник НАТО показательно вышел в одежде с оскорблением русских

Вадим Карасев

Глава центра стратегических коммуникаций Североатлантического альянса Янис Сартс демонстративно вышел в носках с оскорбительной надписью в отношении русских на конференцию "Независимость информации" в Варшаве, посвященную роли информации в условиях боевых действий, в том числе на Украине.

Сартс принял участие в дискуссии конференции, организованной Академией военного искусства Польши. Фото Сартса в носках с провокационной надписью тут же опубликовали министерство национальной обороны Польши и компания, которая эти носки выпускает. Сам чиновник порекомендовал своим подписчикам в Twitter носить эти "очень удобные" носки.

Янис Сартс подтвердил, что надел на конференцию носки Dodo Socks

Ранее Сартс обвинял Москву во вмешательстве в федеральные выборы в Канаде, причем заранее, еще до того, как эти выборы были проведены.