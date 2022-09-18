Жена Леонида Якубовича рассказала о реакции мужа на появление ребенка в его возрасте

Ведущий Леонид Якубович необычно отреагировал на появление дочери. Третья жена бессменного ведущего телепередачи «Поле чудес» Марина Видо рассказала, как Якубович отреагировал на новость о зачатии ребенка. На тот момент мужчине было 53 года. Видо отметила, Якубович удивился, когда женщина поделилась с ним счастливой новостью о скором пополнении в семье. В его возрасте, действительно, немногие становятся отцами. Однако делать необдуманных поступков ведущий не стал. А с рождением Варвары в 1998 году показал себя замечательным отцом. По словам третьей жены, он не делал отличий между дочерью и сыном. К обоим детям относился одинаково. «Он взрослый, состоятельный человек, поэтому история появления ребенка его удивила. Не то, чтобы он не ожидал такого поворота от наших взаимоотношений. Это же большая ответственность, но он достойно себя повел. С огромной любовью, с невероятной нежностью относился к маленькой, также, как и ко взрослому», — поделилась Марина Видо.Первый брак 77-летнего Якубовича продлился недолго. Раиса и Леонид Аркадьевич поженились еще будучи студентами. Причиной разлада в паре стало банальное «несовпадение характеров». К семейной жизни в те года телеведущий относился просто: «Никто тогда не думал, что брак — это серьезно. Ну есть штамп в паспорте, ну — нет. Подумаешь, большое дело», — вспоминал он. Во втором браке с Галиной Антоновой родился сын Артем. В апреле следующего года мужчина отметит свой 50-летний юбилей. Однако и этот союз распался. Жену не устраивало, что супруг уделял больше внимания друзьям, а не семье. Отношения окончательно разладились, когда на горизонте появилась Марина Видо. Девушка была на 18 лет младше известного ведущего. «Он подал на развод. Я ничего не предпринимала. Леня прятал другую. Хотя все и так знали. Человек он публичный, поэтому все бежали мне докладывать, где он и с кем. Леня мне говорил, что не собирается жениться, просто ему надо пожить одному», — поделится Антонова позднее с «Сегодня вечером» на Первом канале. После развода Якубович женился на Марине Видо, в 1998 появилась дочь Варвара. Личную жизнь и семейные кризисы ведущий тщательно скрывает.