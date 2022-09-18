Зрители не оценили дорогостоящую свадьбу Надежды Ермаковой

Вадим Карасев

Свадьба Надежды Ермаковой не смогла должным образом привлечь внимание фанатов. Женщина 15 лет провела на проекте, однако за его пределами никто не проявляет к ней былого интереса. Бывшая участница и по совместительству сотрудница проекта прикладывает максимум усилий, чтобы удержать на себе внимание. Пока что лишь средства массовой информации периодически пишут об этой свадьбе, но подробностей не упоминают.Надя говорит, что свадьба обошлась достаточно дорого и ожидала, что зрители будут в полном восторге, однако впечатлить их не получилось и большинство поклонников не понимают, на что были потрачены деньги.Сейчас Катя в Египте вместе со своим избранником — Даниэлем Чистовым, который поправился на двадцать килограмм под влиянием гормональных препаратов. У многих складывается впечатление, что на эту свадьбу Надя потратила все свои деньги. Интересно, не закончится ли этот брак очередным разводом?