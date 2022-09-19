15 фотографий людей, во внешности которых есть необычные фишечки, выделяющие их из толпы
Сегодня, 19:30
Каждый человек уникален, но внешность некоторых настолько выделяется, что не заметить их в толпе — сложно. Мы собрали для вас фотографии людей с интересными фишечками, которые делают их особенными. Например, витилиго или гетерохромия, необычные родинки или эльфийские ушки. Самое главное — принимать свою индивидуальность и гордиться ею!
Частичная гетерохромия
У меня веснушка на белке глаза
Светлая прядь
Моя кожа летом пытается перепигментироваться (все маленькие точки — новый пигмент)
У меня с рождения тёмные линии на большинстве ногтей
Витилиго
У меня одно ухо, как у эльфа
Необычное витилиго
Вены на моей ноге образуют число 2
У меня (безобидная) болезнь, из-за которой мои пальцы иногда приобретают другой оттенок
Секторная гетерохромия
Это когда только часть глаза имеет отличающийся цвет. На солнце выглядит фантастически!
Моя левая нога меньше, чем правая
Белые ресницы
Серый и карий
Обожаю своё витилиго и не могу дождаться загара, чтобы оно стало заметнее
А здесь мы собрали фотографии девушек с необычной и магнетической красотой.
По материалам: twizz