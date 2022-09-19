15 фотографий людей, во внешности которых есть необычные фишечки, выделяющие их из толпы
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15 фотографий людей, во внешности которых есть необычные фишечки, выделяющие их из толпы

15 фотографий людей, во внешности которых есть необычные фишечки, выделяющие их из толпы

Каждый человек уникален, но внешность некоторых настолько выделяется, что не заметить их в толпе — сложно. Мы собрали для вас фотографии людей с интересными фишечками, которые делают их особенными. Например, витилиго или гетерохромия, необычные родинки или эльфийские ушки. Самое главное — принимать свою индивидуальность и гордиться ею!

Частичная гетерохромия

У меня веснушка на белке глаза

Светлая прядь

Моя кожа летом пытается перепигментироваться (все маленькие точки — новый пигмент)

У меня с рождения тёмные линии на большинстве ногтей

Витилиго

У меня одно ухо, как у эльфа

Необычное витилиго

Вены на моей ноге образуют число 2

У меня (безобидная) болезнь, из-за которой мои пальцы иногда приобретают другой оттенок

Секторная гетерохромия

Это когда только часть глаза имеет отличающийся цвет. На солнце выглядит фантастически!

Моя левая нога меньше, чем правая

Белые ресницы

Серый и карий

Обожаю своё витилиго и не могу дождаться загара, чтобы оно стало заметнее

А здесь мы собрали фотографии девушек с необычной и магнетической красотой.

# Интересное
По материалам: twizz

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